Губернатором Приморья вновь может стать беспартийный

Участников губернаторских выборов «приблизили» к приморцам

Врио губернатора Приморья Олег КОЖЕМЯКО, а также его потенциальные соперники в борьбе за кресло губернатора, на неделе получили юридическое основание для самовыдвижения на пост главы региона. 3 октября Законодательным Собранием региона сразу в трех чтениях были утверждены поправки в Избирательный кодекс Приморского края, предусматривающие возможность участия в выборах не только в качестве кандидата от политической партии.

За поправки, подготовленные крайизбиркомом еще в конце сентября, высказались 28 депутатов Законодательного Собрания. На внеочередном заседании ЗС ПК, где новую редакцию Избирательного кодекса одобрили сразу в трех чтениях, присутствовал Олег Кожемяко. Нынешний врио губернатора напомнил, что в начале 2000-ых годов, когда он сам являлся краевым депутатом, принцип самовыдвижения был доминирующим.

- Каждый человек имел право участвовать в выборах, а население уже определяло, какой кандидат ему по душе. Думаю, что принятие этого решения позволит расширить возможности для граждан. Я иду на эти выборы как самовыдвиженец, но с опорой на поддержку тех партий, которые примут такое решение, - подтвердил ранее озвученные планы Олег Кожемяко. По его мнению, демократизация условий участия в выборах – требование времени. Кроме того, Кожемяко выразил надежду, что и другие кандидаты не будут «прятаться за партиями», а выдвинутся самостоятельно.

Напомним, что нововведения в Избирательный кодекс Приморского края предусматривают, что кандидат на должность губернатора может быть выдвинут избирательным объединением либо в порядке самовыдвижения. При этом самовыдвиженцу придется дополнительно собрать подписи в количестве не менее 0,5% от общей численности избирателей Приморья – ориентировочно 7 тысяч человек. Преодолеть «муниципальный фильтр» он без труда сможет при поддержке «Единой России», депутатов и глав которой с избытком хватает для получения необходимого количества подписей представителей власти.

- Возвращение возможности самовыдвижения – это ответ на общественный запрос, который сформировался на сентябрьских выборах. На них приморцы голосовали не против личности Андрея ТАРАСЕНКО, а против выдвинувшей его партии, - уверен директор консалтингового центра Expert Group Павел НАЛИВАЙКО. – Что касается самовыдвижения Олега Кожемяко, тактически это очень правильный шаг, позволяющий прилечь неопределившуюся часть избирателей, не симпатизирующих какой-либо политической партии. А для системной оппозиции – это сигнал того, что глава региона готов к выстраиванию диалога не только в предвыборный период, но и в случае своей победы на выборах. При этом возможность самовыдвижения есть и у других кандидатов, хотя для сбора подписей избирателей и преодоления «муниципального фильтра» необходим колоссальный ресурс.

Добавим, что повторные выборы губернатора Приморского края, как ожидается, будут назначены 16 октября на внеочередном заседании ЗС ПК. Учитывая сокращенный срок официальной избирательной кампании (около двух месяцев – прим. автора), на выдвижение и сбор подписей у кандидатов будет около трех недель.