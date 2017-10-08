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Новый глава Приморья: "Пушкарёв - мужик грамотный!"
Андрей Тарасенко, назначенный на днях врио губернатора президентом Владимиром Путиным, близко знаком с мэром приморской столицы
Назначенный на пост главы Приморья Андрей Тарасенко в ходе встречи с журналистами сообщил, что он хорошо знает главу Владивостока Игоря Пушкарёва, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Пушкарёв – мужик грамотный, - сказал глава Приморья и добавил, что "город, смотрю, без него страдает". Он также отметил, что «Игорь Пушкарев создал в администрации хорошую команду». По мнению Андрея Тарасенко, безвластие плохо сказывается на состоянии города.
Глава края сообщил, что, надеется, правосудие разберется в этом громком деле и отметил, что, по его мнению, отстраненному ныне от работы мэру Владивостока нужно было в начале процесса отойти от дел, доказать свою невиновность и при оправдательном приговоре баллотироваться на пост градоначальника вновь.
«Я считаю, что его бы на выборах поддержал и избрал народ. Это самое важное для нас. Если его оправдают, он должен вернуться во Владивосток", - резюмировал Андрей Тарасенко.
Фото РИА PrimaMedia.
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