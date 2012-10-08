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Во Владивостоке Расширенная Туманганская Инициатива обсудит вопросы упрощения визовых процедур

08 Октября 2012, 14:45 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября, ZRPRESS. РТИ проводит в Приморье совещание заместителей министров для обсуждения экономического сотрудничества в регионе.

10 октября во Владивостоке состоится 13-е заседание консультативной комиссии Расширенной Туманганской Инициативы (РТИ). Заместители министров стран-участниц РТИ обсудят вопросы экономического развития в регионе.

Как сообщили в департаменте международного сотрудничества и туризма Приморского края, сопредседателями заседания будут заместитель министра сельского хозяйства России Игорь Манылов (председатель консультативной комиссии РТИ) и Постоянный представитель ООН в Китае Рената Локк-Дессаллиен. Для участия в заседании во Владивосток прибудут высокопоставленные правительственные делегации из четырех стран-участниц РТИ, возглавляемые заместителями министров, а также представители местных правительств стран Северо-Восточной Азии и международных организаций.

Участники заседания обсудят достижения проектов развития РТИ, среди них - исследование транспортных коридоров РТИ, направленное на развитие планирования и построение эффективной региональной транспортной системы в Расширенном Туманганском регионе и проект развития комплексных туристических маршрутов РТИ, нацеленный на ускорение развития основных международных туристических маршрутов в Северо-Восточной Азии.

На заседании будут обсуждаться и новые проекты, отвечающие запросам региона. Например, комплексное исследование визовых процедур и мер по их упрощению, оценка и исследование интермодальных маршрутов в Северо-Восточной Азии, создание Центра РТИ по развитию комплексных международных туристических маршрутов в Северо-Восточной Азии.

Кроме того, участники заседания рассмотрят дальнейшие перспективы развития РТИ, включая обсуждение изменения юридического статуса РТИ как новой международной организации.

Досье: РТИ представляет собой механизм межправительственного сотрудничества в Северо-Восточной Азии, действующий при поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Странами-участницами являются Китай, Монголия, Республика Корея и Россия. С момента своего образования в 1991 году РТИ является эффективной площадкой для экономического сотрудничества и поддержания мира, стабильности и устойчивого развития в Расширенном Туманганском Регионе и Северо-Восточной Азии в целом. Она способствует ускорению диалога и сотрудничества в таких сферах, как транспорт, торговля и инвестирование, туризм, энергетика и окружающая среда.

Заседания консультативной комиссии РТИ проводятся ежегодно. В рамках Заседаний консультативная комиссия также проводит совместные сессии со стратегическими партнерами и региональными заинтересованными лицами, которые призваны совместить усилия сторон при осуществлении развития в Северо-Восточной Азии, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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