www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 57.35 р.
EUR: 75.23 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Жители Приморского края могут узнать о своем избирательном участке в справочной 09

08 Октября 2012, 12:20 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября, ZRPRESS. В Приморском крае 14 октября, в единый день голосования, пройдут выборы депутатов в представительные органы власти в различных муниципальных образованиях. Для удобства избирателей Приморский филиал ОАО «Ростелеком» разместил в справочной службе информацию о всех избирательных участках края.

Теперь любой житель Приморского края в удобное время может узнать, где находится его избирательный участок, позвонив по телефонам справочных служб: 09 и 009. Кроме адреса, также можно получить номер телефона избирательного участка и информацию о его режиме работы.

Информация об избирательных участках размещена в базе справочной службы в рамках сотрудничества между Приморским филиалом ОАО «Ростелеком» и Краевой избирательной комиссией и обновляется по мере необходимости, сообщает отдел по связям со СМИ ОАО "Ростелеком" - Приморский филиал.

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru