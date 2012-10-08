Жители Приморского края могут узнать о своем избирательном участке в справочной 09

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября, ZRPRESS. В Приморском крае 14 октября, в единый день голосования, пройдут выборы депутатов в представительные органы власти в различных муниципальных образованиях. Для удобства избирателей Приморский филиал ОАО «Ростелеком» разместил в справочной службе информацию о всех избирательных участках края.

Теперь любой житель Приморского края в удобное время может узнать, где находится его избирательный участок, позвонив по телефонам справочных служб: 09 и 009. Кроме адреса, также можно получить номер телефона избирательного участка и информацию о его режиме работы.

Информация об избирательных участках размещена в базе справочной службы в рамках сотрудничества между Приморским филиалом ОАО «Ростелеком» и Краевой избирательной комиссией и обновляется по мере необходимости, сообщает отдел по связям со СМИ ОАО "Ростелеком" - Приморский филиал.