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Саммит АТЭС - 2012
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Владимир Миклушевский решил узнать, кто мешает приморцам вести бизнес

08 Октября 2012, 12:07 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в своем блоге представил приморцам к обсуждению задачу по формированию в Приморье благоприятного инвестиционного климата.

«Прошедший саммит АТЭС открыл для Приморского края новые возможности. Мы смогли показать Приморье как территорию, которая умеет принимать гостей и является точкой притяжения. Как территорию, открытую для бизнеса, заинтересованную в приходе инвестиций. Но все это состоится только в одном случае: если кроме качественных инвестиционных проектов, которые мы презентовали на саммите, мы сможем создать в Приморье благоприятную атмосферу для их практической реализации. Почему мне очень важно услышать ваше мнение? Потому что именно вы, представители бизнеса, на практике сталкиваетесь с разными административными барьерами и неудобствами при открытии и ведении своего дела в Приморском крае», - пишет глава региона в своем блоге.

Владимир Миклушевский также предлагает приморцам обсудить тему открытости и прозрачности правил работы органов власти с инвесторами.

«В Приморском крае многие готовы заниматься собственным бизнесом, и зачастую им для этого нужно только одно – чтобы им не мешали. Количество таких людей в Приморье в несколько раз выше, чем в среднем по стране, и сравнимо с аналогичным показателем в США! И мы не можем не использовать это важнейшее конкурентное преимущество Приморского края перед другими регионами России. Поддержка малого и среднего бизнеса даст нам возможность быстро двинуться вперед в развитии экономики края. Решению этой задачи я придаю громадное значение. И здесь ваши советы, ваше деятельное участие мне необходимы», - говорится в сообщении.

Свои предложения по вопросам формирования благоприятного инвестиционного климата в Приморье жители края могут оставить в блоге Владимира Миклушевского http://miklushevskiy.livejournal.com/, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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