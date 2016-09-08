Избирательная кампания 2016 года в Приморье стала по-настоящему заметна лишь в конце августа, когда на улицах городов края массово появились агитационные билборды. Как по количеству, так и по объему «наружки» выборы-2016 уступают выборам-2011, и тому есть объективные причины. Подробности в материале Деловой газеты «Золотой Рог».

В конце августа федеральный ресурс «РБК» сообщал о том, что лишь несколько из 14 партий, участвующих в выборах депутатов Госдумы, смогут разместить рекламу на билбордах в Москве. Представители оппозиционных партий утверждали, что агитировать на рекламных щитах им мешают московские власти, операторы рекламы и отсутствие денег. Как выяснила деловая газета «Золотой Рог», с аналогичными проблемами партийцы столкнулись и в Приморском крае, однако большинство сумело найти оригинальный и, главное, экономичный выход из ситуации.

Наиболее массово - хотя все же меньше, чем пять лет назад, - на улицах приморских городов присутствует «Единая Россия». На выборах-2016 партия вновь активно использует в своей кампании мысли и образы первых лиц государства. Вдоль городских улиц и трасс размещены билборды с цитатами Владимира ПУТИНА и изображениями лидера партии, премьер-министра РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА. При этом фотографий Путина на баннерах нет в связи с недавними изменениями в законодательстве, которые запрещают использовать в агитматериалах изображения лиц, не являющихся кандидатами. Ранее сообщалось, что для билбордов партия выбрала 12 цитат главы государства, по смыслу адресованных к целевым группам поддержки партии - учителям, врачам, селянам, малому бизнесу, пенсионерам, молодежи…

Заметную группу составляют агитационные билборды кандидатов в депутаты, выдвинутых «Единой Россией». Однако места под огромные баннеры на стенах многоэтажных домов краевой столицы пока пустуют, хотя накануне майских праймериз партии власти спрос на них был нешуточный.

Традиционно, акцент на наружную рекламу делает ЛДПР, число билбордов которой на улицах приморских городов начало увеличиваться еще весной. При этом большинство щитов не содержало призывов голосовать за партию, а только ее название.

- Сегодня люди готовы поддержать на выборах только тех, кто настроен серьезно. Размещение большого объема наружной рекламы позволяет доказать серьезность намерений партии, поэтому мы считаем «наружку» одним из главных каналов агитации, - объясняет координатор приморского отделения ЛДПР Андрей АНДРЕЙЧЕНКО. Как уточнил Андрейченко, к концу августа у партии было развернуто 65 агитационных билбордов по всему Приморью, а с 1 сентября должно было добавиться еще 33. Правда, накануне налетевший тайфун сорвал несколько баннеров.

Добавим, что «наружную» кампанию либерал-демократы активно ведут не только в Приморье, но и по всей России: в разных городах страны у ЛДПР висят порядка 3,5 тысяч баннеров, а общие расходы на наружную рекламу составляют около 50 млн рублей. При этом на выборах-2016 ЛДПР стала больше использовать наглядную агитацию на транспорте - на нее было затрачено около 20% от всех расходов избирательного фонда.

Зато «Справедливая Россия», похоже, решила завоевать симпатии избирателей не количеством наружной рекламы, а оригинальностью ее размещения. Баннеры с логотипом партии уже несколько недель красуются на балконах «хрущевки» на проспекте Столетия Владивостока. Еще один весомый аргумент эсеров - подпорная стена развязки в районе Патрокла, посвященная присоединению Крыма.

Заметно меньше на улицах крупных приморских городов изображений с представителями других оппозиционных партий. Например, КПРФ во Владивостоке удалось разместить лишь около десятка своих агитационных билбордов.

- Одна из компаний, с которой мы уже заключили договор на размещение агитации на билбордах, в одностороннем порядке отказалась от исполнения обязательств. Свой отказ фирма мотивировала решением не заниматься политической рекламой в принципе, - рассказал деловой газете «Золотой Рог» второй секретарь приморского крайкома КПРФ Павел АШИХМИН. - Другая компания согласилась на размещение агитматериалов, но поставила жесткие условия: на билбордах не должно быть портретов наших кандидатов, а только упоминание о партии.

Сложности с размещением агитационных конструкций большого масштаба, по словам Павла Ашихмина, в партии намерены компенсировать листовками и плакатами небольшого формата. Кроме того, призывы поддержать кандидатов от КПРФ активно размещаются на личном автотранспорте приморцев - как утверждают коммунисты, безвозмездно.

«Партия роста», участвующая в выборах депутатов Госдумы и борющаяся за допуск к выборам в Законодательное Собрание, в своей первой после ребрендинга кампании сделала ставку на рекламу на бортах и в салонах городских маршрутных автобусов. К этому сторонников новой экономической политики также подтолкнули проблемы с размещением билбордов.

- У нас были случаи, когда на стадии переговоров компании, занимающиеся размещением агитации на билбордах, отказывались разместить нужный нам баннер в конкретном месте, - говорит председатель краевого отделения «Партии роста» Алексей ТИМЧЕНКО. - Поэтому в качестве альтернативного носителя агитации мы выбрали 150 автобусов.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток