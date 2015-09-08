Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Порт Владивосток будут развивать в туристическом направлении
08 Сентября 2015, 09:40 | Приморье
Порт Владивосток будут развивать, как туристическую составляющую экономики края. Об этом заявил глава региона Владимир Миклушевский на Восточном экономическом форуме, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Комментируя проект транспортного коридора «Приморье-3», глава региона отметил, что порт Владивосток как грузовой комплекс находится на пределе своих возможностей, и более целесообразно развивать его в туристическом направлении.
«Порт Владивосток, как классический грузовой комплекс, ограничен в развитии. Прежде всего, территориально, порт зажат жилой застройкой микрорайона Эгершельд. Находясь в центре города, он не может работать с сыпучими грузами, такими как уголь. Контейнеры опять же везут через город, что создает большую нагрузку на дороги. Для того чтобы решить эти проблемы, мы реализуем ряд транспортно-логистических проектов в рамках ТОР «Надеждинская», в том числе «сухой порт», – отметил Владимир Миклушевский.
По словам главы региона, порт Владивосток нужно развивать с точки зрения туристической отрасли.
«За последние годы мы серьезно поработали над имиджем региона. У нас есть, на что посмотреть, и мы много делаем для повышения туристической привлекательности региона. Мы построили первый в Приморье Театр оперы и балета, готовим к открытию Эрмитаж. Президент дал мне поручение найти помещение под открытие филиала Третьяковской галереи, скоро заработает Океанариум», – акцентировал губернатор.
Владимир Миклушевский особо отметил позитивную тенденцию увеличения потоков въездного и внутреннего туризма в Приморье за последнее три года.Иностранные партнеры на форуме говорили мне, что большинство азиатов мечтает посетить Владивосток, европейский город в АТР, познакомиться с русской культурой. И действительно, в последние три года в регионе наблюдается увеличение внутреннего и въездного турпотоков. В прошлом году, например, край посетило более 2 миллионов человек. И это не предел, мы активно работаем в этом направлении. Приморье любит туристов и умеет их встречать», – подчеркнул губернатор Приморья.
Ежегодно в Приморье проходит много крупных всероссийских и международных мероприятий. После Саммита АТЭС в 2012 году Приморье приняло более 200 статусных событий. Активно развивается событийный туризм, Приморье становится центром громких спортивных событий мирового масштаба.
«Владивосток должен стать модным местом, куда хотелось бы приезжать туристам со всего света», – добавил Владимир Миклушевский.
Отметим, в рамках форума Администрацией Приморского края был подписан ряд соглашений о реализации проектов в туристско-рекреационной сфере Приморья. Так, уникальные джет-капсулы начнут собирать во Владивостоке, и они обещают стать еще одной визитной карточкой Приморья. Столицей мирового автомотоспорта планирует стать Приморье после реализации проекта «Приморское кольцо». Также, японские компании проявляют большой интерес к планируемой ТОР на острове Русский. В случае принятия положительного решения о создании ТОР Правительством РФ, на острове появится гольф-курорт и горнолыжная база.
Напомним, с 3 по 5 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский прошел первый Восточный экономический форум, в котором приняли участие представители 31 страны мира. Приморье представило инвесторам более 30 проектов, включая территории опережающего развития, Особую экономическую зону, Свободный порт Владивосток и интегрированную развлекательную курортную зону «Приморье».
Автор:
Новости тематики
- Упрощенный визовый режим в Свободном порту Владивосток могут утвердить до 22 февраля
- Панкадж Саран: "Мы придаем большое значение Приморью и Дальнему Востоку"
- Порт Владивосток будут развивать в туристическом направлении
- Сотрудники таможни и пограничники нахамили вице-губернатору Приморья
- Приморцы могут посещать Суйфэньхэ без визы
- В Приморском крае туристская отрасль получила новый закон
- Из Владивостока в Китай будем ездить на личных и служебных автомобилях
- В Приморском крае стартовал конкурс "Лидеры туриндустрии-2013"
- В Приморском крае продолжается работа по формированию туристско-рекреационных кластеров
- Некоторым приморским туристам придется постоять в очереди в приграничных пунктах пропуска
Новости раздела
- Коммунисты становятся более обеспеченными
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Мэр Владивостока предложил оригинальные решения острых проблем
- "Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет..."
- Бюджет Приморского края адаптируют под новый "майский указ" президента
- В крайизбиркоме Приморья – кадровые перестановки
- Борис Гладких официально вступил в должность главы Находки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
Loading...