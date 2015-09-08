Порт Владивосток будут развивать в туристическом направлении

Порт Владивосток будут развивать, как туристическую составляющую экономики края. Об этом заявил глава региона Владимир Миклушевский на Восточном экономическом форуме, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Комментируя проект транспортного коридора «Приморье-3», глава региона отметил, что порт Владивосток как грузовой комплекс находится на пределе своих возможностей, и более целесообразно развивать его в туристическом направлении.

«Порт Владивосток, как классический грузовой комплекс, ограничен в развитии. Прежде всего, территориально, порт зажат жилой застройкой микрорайона Эгершельд. Находясь в центре города, он не может работать с сыпучими грузами, такими как уголь. Контейнеры опять же везут через город, что создает большую нагрузку на дороги. Для того чтобы решить эти проблемы, мы реализуем ряд транспортно-логистических проектов в рамках ТОР «Надеждинская», в том числе «сухой порт», – отметил Владимир Миклушевский.

По словам главы региона, порт Владивосток нужно развивать с точки зрения туристической отрасли.

«За последние годы мы серьезно поработали над имиджем региона. У нас есть, на что посмотреть, и мы много делаем для повышения туристической привлекательности региона. Мы построили первый в Приморье Театр оперы и балета, готовим к открытию Эрмитаж. Президент дал мне поручение найти помещение под открытие филиала Третьяковской галереи, скоро заработает Океанариум», – акцентировал губернатор.

Владимир Миклушевский особо отметил позитивную тенденцию увеличения потоков въездного и внутреннего туризма в Приморье за последнее три года.Иностранные партнеры на форуме говорили мне, что большинство азиатов мечтает посетить Владивосток, европейский город в АТР, познакомиться с русской культурой. И действительно, в последние три года в регионе наблюдается увеличение внутреннего и въездного турпотоков. В прошлом году, например, край посетило более 2 миллионов человек. И это не предел, мы активно работаем в этом направлении. Приморье любит туристов и умеет их встречать», – подчеркнул губернатор Приморья.

Ежегодно в Приморье проходит много крупных всероссийских и международных мероприятий. После Саммита АТЭС в 2012 году Приморье приняло более 200 статусных событий. Активно развивается событийный туризм, Приморье становится центром громких спортивных событий мирового масштаба.

«Владивосток должен стать модным местом, куда хотелось бы приезжать туристам со всего света», – добавил Владимир Миклушевский.

Отметим, в рамках форума Администрацией Приморского края был подписан ряд соглашений о реализации проектов в туристско-рекреационной сфере Приморья. Так, уникальные джет-капсулы начнут собирать во Владивостоке, и они обещают стать еще одной визитной карточкой Приморья. Столицей мирового автомотоспорта планирует стать Приморье после реализации проекта «Приморское кольцо». Также, японские компании проявляют большой интерес к планируемой ТОР на острове Русский. В случае принятия положительного решения о создании ТОР Правительством РФ, на острове появится гольф-курорт и горнолыжная база.

Напомним, с 3 по 5 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский прошел первый Восточный экономический форум, в котором приняли участие представители 31 страны мира. Приморье представило инвесторам более 30 проектов, включая территории опережающего развития, Особую экономическую зону, Свободный порт Владивосток и интегрированную развлекательную курортную зону «Приморье».