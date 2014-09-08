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Вьетнам и Приморье планируют развивать марикультуру и лесопереработку

08 Сентября 2014, 14:22 | Приморье

Глава Приморья Владимир Миклушевский встретился с вице-премьером Социалистической Республики Вьетнам господином Хоанг Чунг Хай, сообщает сайт primorsky.ru.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере марикультуры и лесоперерабатывающего производства.

Открывая встречу, Владимир Миклушевский поздравил вьетнамских коллег с успешным завершением 17 заседания Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое прошло в Приморье 4-5 сентября, и рассказал о дальнейших планах развития региона.

«Мы изучаем лучший мировой опыт создания индустриальных парков. Здесь будет построена необходимая инфраструктура, а также введен специальный налоговый режим», - отметил глава региона.

Владимир Миклушевский рассказал о проектах создания индустриального парка в Надеждинском районе и агротехнопарка по переработке сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Михайловском районе. Также он сообщил о создании территории опережающего развития на острове Русском, проекте строительства предприятия ВНХК в Партизанском районе.

«Мы развиваем порты Зарубино и Восточный, планируем создать особую экономическую зону портового типа, также там могут быть сборочные цеха. Мы заинтересованы в развитии деревообработки, у нас есть высокотехнологичные заводы на севере края. Готовы развивать это направление», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Вице-премьер Социалистической Республики Вьетнам Хоанг Чунг Хай отметил, что Приморье – перспективный регион для развития бизнеса.

«У вас хорошая инфраструктура, большой туристический потенциал. Налоговые послабления, безусловно, позитивно сыграют на привлечении инвесторов. Мы готовы рассмотреть вопрос производства в Приморье морепродуктов и мебели», - сказал он.

Напомним, создание промышленных площадок - новое направление развития экономики Приморского края. Глава региона Владимир Миклушевский поставил задачу – для привлечения инвесторов сформировать площадки, готовые для размещения на них промышленных и транспортно-логистических объектов. Для этого к территории должны быть подведены инженерные коммуникации, обеспечена высокая транспортная доступность.

Отметим, в этом году будет налажено регулярное прямое авиасообщение с Республикой Вьетнам. Соответствующая договоренность была достигнута накануне в ходе 17 заседания Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: миклушевский  АТР  международное сотрудничество  приморье  Вьетнам 



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