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Виктор Горчаков: "Выбор - это неотъемлемая часть жизни любого человека"

08 Сентября 2014, 14:21 | Приморье

Спикер Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков уверен, что голосование дает возможность выбрать руководителя, готового к серьезным поступкам и решениям.

Единый день голосования - 14 сентября - позволяет каждому жителю Приморья решить, какое будущее края ему ближе. И оказаться сопричастным ответственности за судьбу своего поселка, города и района.

«В жизни человеку всегда приходится выбирать: друзей, профессию, спутника жизни. Сделать выбор своей судьбы очень трудно, но еще труднее выбирать, когда речь идет о судьбе края, района, поселка. Кому это можно доверить? Здесь нельзя оставаться в стороне», - уверен Виктор Горчаков.

Голосование - это ответственный подход к формированию будущего. И если человек не желал принимать участие в этом процессе, то говорить о том, что власть не работает ради людей, он не имеет права.

«Есть годами нерешаемые проблемы? Считаете, что так жить дальше нельзя? Выступаете за серьезные реформы? Нужно прийти на выборы и поставить галочку напротив того, кто, по вашему мнению, готов  к серьезным поступкам. С одной стороны, это так просто, но с другой – чрезвычайно важно. Вдумайтесь, ведь ваш голос может быть решающим!» - высказал своё мнение Виктор Горчаков.

ZRPRESS.RU, Владивосток.


 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: выборы  приморье  ЗС ПК 



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