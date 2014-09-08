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Глава Приморского края назначил директора "Примавтодора"
Глава Приморского края Владимир Миклушевский подписал приказ о назначении на должность генерального директора ОАО «Примавтодор» Александра Мартынова.
Александр Владимирович Мартынов окончил в 1988 году Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
Свою трудовую деятельность Александр Владимирович начал в должности электрика-слесаря на химзаводе в городе Уваров.
Александр Мартынов долгое время трудился в строительной сфере, он также имеет большой управленческий опыт – около 20 лет занимал руководящие должности в компаниях различных видов деятельности.
Женат, есть сын.
Напомним, ранее в ходе «Большого проезда», 28 августа, руководителем края Владимиром Миклушевским освобожден от занимаемой должности директор ЗАО «Примавтодор» Александр Гофман.
Это решение глава региона принял по итогам встречи с работниками Ольгинского филиала предприятия.
В ходе рабочей поездки в Ольгинский район глава Приморья посетил местный филиал «Примавтодора». Сотрудники пожаловались на плохую организацию работы в компании и низкий уровень зарплат.
«Все делается слишком поздно, и получается, что, когда уже нужно начинать на объекты выходить, работы у нас нет. В результате не успеваем нормально отработать, и уровень зарплат соответственно падает», - пожаловались работники.
Владимир Миклушевский подчеркнул, что главная причина – неудовлетворительная работа руководства предприятия.
«Мы ежегодно закладываем в краевой бюджет 7 миллиардов рублей на содержание дорог. А в этом году еще миллиард специально добавили на поселковые дороги. Как же так получается, что средств закладывается много, работы по краю валом, а у вас работы нет?», - заявил глава Приморья.
По итогам встречи глава региона принял решение отстранить от должности генерального директора предприятия.
«Речь идет не о работе конкретного филиала, а скорее о системных ошибках и неграмотных управленческих решениях», - пояснил Владимир Миклушевский.
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Напомним, ранее в ходе «Большого проезда», 28 августа, руководитель края Владимир Миклушевский освобожден от занимаемой должности директора ЗАО «Примавтодор» Александра Гофмана. Миклушевский В. В. не директор ОАО "Примавтодор"