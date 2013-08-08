www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 0 р. 100 JPY: 0 р.
EUR: 0 р. 10 CNY: 0 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Кадровый вопрос
Распечатать

Джамбулат Текиев ушел с поста руководителя фракции "Единой России" Заксобрания Приморья

08 Августа 2013, 18:40 | Приморье

У фракции "Единой России" в парламенте Приморья в конце августа появится новый руководитель.

Основной причиной своего ухода депутат краевого парламента назвал сильную загруженность, которая не позволяет ему более эффективно руководить фракцией.

"Я осознаю, что моя работа не позволила мне полноценно руководить фракцией "Единой России" в Законодательном собрании. А это очень ответственный пост. Он требует большого количества времени, большой концентрации и много сил. Я осознаю, что за время своего руководства я не смог добиться от депутатов строгой дисциплины", - цитирует Джамбулата Текиева пресс-служба Законодательного собрания.

Временно руководителем фракции назначена заместитель руководителя фракции "Единой России" Виктория НИКОЛАЕВА, сестра экс-мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА. Она будет исполнять обязанности руководителя две недели. Затем депутаты-единороссы будут выбирать нового руководителя фракции.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: единая россия  партии  депутаты  политика  ЗС ПК  назначения 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • lol00:14, 09.08.2013#

    Нельзя просто так взять руководить и воровать.

  • Псевдоним00:19, 09.08.2013#

    Виктория Николаева руководитель фракции "ЕР". . .

  • Псевдоним00:58, 09.08.2013#

    Николаева?!! Шо, мафия без смертна?

  • Володя13:21, 09.08.2013#

    Наруководился "на благо жителей" аж морда трескается и убирайся подальше в чурекию.

  • 12300:22, 22.01.2014#

    Виктория НИКОЛАЕВА - после такого выбора ЕР может не баллотироваться!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru