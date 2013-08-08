Джамбулат Текиев ушел с поста руководителя фракции "Единой России" Заксобрания Приморья

У фракции "Единой России" в парламенте Приморья в конце августа появится новый руководитель.

Основной причиной своего ухода депутат краевого парламента назвал сильную загруженность, которая не позволяет ему более эффективно руководить фракцией.

"Я осознаю, что моя работа не позволила мне полноценно руководить фракцией "Единой России" в Законодательном собрании. А это очень ответственный пост. Он требует большого количества времени, большой концентрации и много сил. Я осознаю, что за время своего руководства я не смог добиться от депутатов строгой дисциплины", - цитирует Джамбулата Текиева пресс-служба Законодательного собрания.

Временно руководителем фракции назначена заместитель руководителя фракции "Единой России" Виктория НИКОЛАЕВА, сестра экс-мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА. Она будет исполнять обязанности руководителя две недели. Затем депутаты-единороссы будут выбирать нового руководителя фракции.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.