Приморские единороссы обсудят основные тренды предстоящей избирательной кампании

10 июля во Владивостоке пройдет партийная школа «Единой России». Она будет посвящена предстоящей избирательной кампании - выборам депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания Приморского края. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В работе партшколы примут участие победители предварительного голосования, секретари и руководители местных отделений партии. Откроет мероприятие член президиума РПС, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, также выступят федеральные партийные эксперты, сотрудники Центрального исполкома «Единой России», депутаты Госдумы, руководство регионального отделения.

- Мы планируем обсудить три ключевые темы, - отмечает секретарь регионального отделения партии Людмила Талабаева. – Я расскажу участникам о том, что дала партии процедура праймериз, насколько этот опыт был успешен и полезен. Ведь это совершенно новый подход формирования списка кандидатов, мы получили много новых интересных лиц. Мы поговорим и о результатах работы партии за последние пять лет, какие задачи стоят перед нами сегодня.

Об основных федеральных трендах предстоящей избирательной кампании участникам партшколы расскажет один из ключевых идеологов «Единой России», заместитель секретаря генсовета партии, вице-спикер Госдумы Андрей Исаев. Еще одной темой его доклада станет предвыборная программа партии. Депутат Госдумы от Приморья Виктор Пинский расскажет о работе с избирателями.

Региональные эксперты и партийные лидеры расскажут участникам партшколы о социально-политической ситуации, с которой Приморье подходит к избирательной кампании и о том, какие задачи стоят перед кандидатами региона.

Отметим, практика проведения партийных школ была введена четыре года назад по инициативе председателя партии, премьер-министра страны Дмитрия Медведева. «Задача иметь хорошее партийное образование – это задача, которая стоит перед любой крупной партией, которая находится у власти или хочет эту власть получить, - обосновал введение нового партийного института глава правительства. - Цель заключается в образовании, в просвещении, и мы должны с вами продвигать эти образовательные проекты не только для членов партии, мы должны работать как можно шире».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.