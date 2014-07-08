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В Приморье обнаружили стеснительную элиту
Приморский край стоит на пороге появления новой политической элиты, которая уже обладает значительными ресурсами, но пока не сформулировала свои политические интересы.
Обсуждению роли в политике тех, кого принято называть элитой, и вопросам межэлитной коммуникации в период выборов был посвящен недавний круглый стол, организованный филиалом «Фонда развития гражданского общества» (ФоРГО) на Дальнем Востоке. Но практически в самом начале дискуссии выяснилось, что далеко не все эксперты согласны с самим фактом наличия в регионе «элиты»… Однако в одном политологи были едины: рано или поздно все экономические группы начинают испытывать политические интересы.
- Наверное, людям, которые находятся во власти, приятно, когда их называют элитой. Сегодня принято включать в нее всех, у кого чуть больше ресурсов, нежели у простого обывателя. Но об элите можно говорить только когда мы имеем дело с людьми, которые поднялись выше своих собственных интересов и начинают думать об общем благе, - считает доцент кафедры политологии ДВФУ Сергей ПЕСЦОВ. – Но такого рода людей сегодня реально мало.
По мнению политолога Виктора БУРЛАКОВА, элита в крае не только есть, но ее уже начинают стеснять рамки региона.
- Элита – те, кто задает тренды в своей сфере. Сегодня мы наблюдаем новую тенденцию – специализацию элиты, ее разделение на политическую и экономическую. Появляется некая прослойка предпринимателей, которые не видят себя в политике. Мы подошли к стадии, которую прошел весь западный мир, – необходимости формирования профессиональной политической прослойки, - считает эксперт. – С другой стороны, очевидно, что региональная экономическая элита уже переросла рамки региона и начинает выходить на более высокий, федеральный уровень.
Похожей точки зрения придерживается и руководитель приморского отделения Союза журналистов России Виктор СУХАНОВ.
- На сломе дарькинской эпохи в Приморье проявился ряд людей с очень значительными финансовыми ресурсами. Ресурсы, которыми они управляют, сопоставимы с инвестициями «Газпрома» или «Роснефти» в регион. Они хотят влиять на политические процессы, происходящие в обществе, но не с целью дальнейшего обогащения. Самореализацию они находят в общественных или политических проектах. Куда пойдет эта народившаяся элита, непонятно. Думаю, что на следующих выборах ЗСПК они могут произвести фурор. Или сделать это раньше, войдя в коммуникацию с федеральными структурами, - сказал Виктор Суханов.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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