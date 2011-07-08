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У Приморья - самый маленький размер
Амурская область, первой на Дальнем Востоке, стала производить региональные выплаты материнского капитала за третьего ребенка на улучшение жилищных условий полтора года назад. Причем сумма таких выплат составляет 250 тыс. руб.
На сегодня во всех регионах Дальнего Востока вопрос о возможностях введения регионального "материнского капитала" проработан, доложил Президенту РФ полпред Виктор ИШАЕВ 6 июля на видеоконференции, отчитываясь о выполнении поручений главы государства.
Уже осуществляются выплаты в Сахалинской области. Здесь региональным законом «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей» установлен размер «материнского капитала» в сумме 150 тысяч рублей.
В Республике Саха (Якутия) принят Закон «О республиканском материнском капитале «Семья». Его сумма составляет 100 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей. В Камчатском крае 24 мая принят закон, устанавливающий размер материнского капитала от 100 до 250 тысяч. В Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе сумма «материнского капитала» определена в 100 тысяч рублей. Выплаты планируется осуществлять с января 2012 года. В Хабаровском крае подготовлен проект закона, который проходит согласование в региональном правительстве. Согласно проекту материнский капитал в крае составит 100 тысяч рублей с ежегодной индексацией. Выплаты планируется осуществлять с 2012 года. Проект закона внесен в думу Магаданской области. Здесь с 2012 года планируются выплаты по 100 тысяч рублей при рождении третьего ребенка.
В Приморском крае постановлением администрации края от 20.06.2011 определен размер «материнского капитала» для третьего и последующих детей в 30 тысяч рублей – это самый маленький размер в регионе.
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