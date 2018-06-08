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Приморский край определился с датой выборов губернатора
Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на внеочередном заседании 8 июня определили дату выборов главы региона – они пройдут 9 сентября 2018 года, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Согласно федеральному и краевому законодательству, при досрочном сложении полномочий губернатора в регионе назначаются досрочные выборы.
В ходе голосования 34 депутата проголосовали за назначение даты выборов на 9 сентября 2018 года.
Также 9 сентября пройдут довыборы депутатов Законодательного Собрания по 4 и 6 округам в связи с переходом Константина Богданенко и Александра Костенко на работу в Администрацию Приморья на должности вице-губернаторов.
Напомним, согласно указу Президента РФ Владимира Путина, с 4 октября 2017 года врио Губернатора Приморья назначен Андрей Тарасенко.
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