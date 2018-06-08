Приморский край определился с датой выборов губернатора

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на внеочередном заседании 8 июня определили дату выборов главы региона – они пройдут 9 сентября 2018 года, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.



Согласно федеральному и краевому законодательству, при досрочном сложении полномочий губернатора в регионе назначаются досрочные выборы.



В ходе голосования 34 депутата проголосовали за назначение даты выборов на 9 сентября 2018 года.



Также 9 сентября пройдут довыборы депутатов Законодательного Собрания по 4 и 6 округам в связи с переходом Константина Богданенко и Александра Костенко на работу в Администрацию Приморья на должности вице-губернаторов.



Напомним, согласно указу Президента РФ Владимира Путина, с 4 октября 2017 года врио Губернатора Приморья назначен Андрей Тарасенко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.