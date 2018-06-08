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Глава Приморья встретится с Президентом России в Китае
8 июня начинается государственный визит в Китай Президента России Владимира Путина. В составе российской делегации Китайскую Народную Республику посетит врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации региона.
Как сообщается на официальном сайте Президента России, в рамках визита в пятницу, 8 июня в Пекине состоятся переговоры Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином. Будет рассмотрен весь комплекс вопросов российско-китайского партнёрства и стратегического взаимодействия, в том числе ход реализации масштабных совместных проектов в сферах энергетики, транспорта и промышленной кооперации.
Запланирован также обмен мнениями по международной повестке дня. По итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов.
Кроме того, Владимир Путин проведёт встречи с Премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном и Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
Андрей Тарасенко в составе российской делегации примет участие в ряде официальных мероприятий.
Напомним, что 2018 и 2019 годы объявлены лидерами России и Китая Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества.
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