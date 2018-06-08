www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.81 р. 100 JPY: 56.23 р.
EUR: 73.07 р. 10 CNY: 96.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
АТР
Распечатать

Глава Приморья встретится с Президентом России в Китае

08 Июня 2018, 13:56 | Приморье

8 июня начинается государственный визит в Китай Президента России Владимира Путина. В составе российской делегации Китайскую Народную Республику посетит врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации региона.

Как сообщается на официальном сайте Президента России, в рамках визита в пятницу, 8 июня в Пекине состоятся переговоры Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином. Будет рассмотрен весь комплекс вопросов российско-китайского партнёрства и стратегического взаимодействия, в том числе ход реализации масштабных совместных проектов в сферах энергетики, транспорта и промышленной кооперации.

Запланирован также обмен мнениями по международной повестке дня. По итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов.

Кроме того, Владимир Путин проведёт встречи с Премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном и Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Андрей Тарасенко в составе российской делегации примет участие в ряде официальных мероприятий.

Напомним, что 2018 и 2019 годы объявлены лидерами России и Китая Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: транспорт  экономика  Путин  китай  тарасенко  АТР  энергетика  промышленность  политика  международное сотрудничество  приморье  си цзиньпин 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru