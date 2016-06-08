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В Администрации Приморья назначен новый вице-губернатор

08 Июня 2016, 16:02 | Приморье

Губернатор Владимир Миклушевский сегодня, 8 июня, подписал приказ о назначении на должность врио вице-губернатора Приморского края Эдуарда Портнова.  Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Новый заместитель главы региона будет курировать вопросы строительной отрасли, капитального ремонта жилья.

Эдуард Геннадьевич родился 28 апреля 1969 года во Владивостоке. В 1995 году окончил Дальневосточный государственный технический университет по специальности «технология машиностроения».

С 1987 по 1996 годы – работал на заводе «Изумруд» в должности инженера, а затем заместителя начальника цеха;

С 1996 по 1998 годы – занимал должность экономического отдела Межведомственной путевой части;

С 1998 по 2011 годы – работал в коммерческих компаниях, занимающихся производством строительных материалов;

С 2011 по 2013 годы – директор муниципального предприятия «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа»; 

С 2013 по май 2016 года – возглавлял коммерческое предприятие по производству стройматериалов.

В 2012 Эдуард Портнов награжден медалью «За вклад в развитие города».

Женат, воспитывает сына и дочь.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: жилье  вице-губернатор  врио  капитальный ремонт  губернатор 



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Комментарии

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