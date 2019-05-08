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В праймериз "ЕР" во Владивостоке поучаствует бывший эсер

08 Мая 2019, 11:42 | Приморье

«Единая Россия» в Приморье готовится к предварительному голосованию для определения кандидатов в депутаты Законодательного Собрания (округ №19) и Думы Владивостока (округ №9). Помимо довыборов в ЗС ПК и представительный орган краевой столицы, в сентябре также должны состояться очередные выборы городских депутатов Уссурийского и Дальнереченского городских округов.

Еще в конце апреля прошли первые дебаты между участниками предвыборной гонки на довыборах в гордуму столицы Приморья по одномандатному округу №9. Правда, пока свои программы представили далеко не все участники. Фаворитом предварительного голосования здесь считается директор АНО «Приморский культурно-исторический центр» Александр ШУРЫГИН. В 2007-2008 годах он возглавлял административно-территориальное управление Первомайского района Владивостока, а с 2013 года являлся руководителем Владивостокского цирка. Отметим, что до 2012 года участник нынешних праймериз «Единой России» входил в региональный политсовет партии власти, но затем несколько лет водил дружбу с другой политической силой – «Справедливой Россией». В частности, на выборы в Заксобрание Приморья в 2016 году Шурыгин шел именно от «СР».

А в Находке, где в сентябре определят человека, который займет место осужденного экс-депутата ЗС ПК Руслана МАНОКОНОВА, праймериз «ЕР» также запланированы на конце мая. В числе участников предварительного голосования зарегистрировано четыре человека.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: выборы  праймериз  единая россия 



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