В Приморье нашелся свой Грудинин

Глава строительной компании коммунист Андрей Ищенко заявил о губернаторских амбициях

О своих губернаторских амбициях заявил один из самых молодых депутатов парламента Приморья - представитель фракции КПРФ в Заксобрании, директор строительной компании «Аврора-строй» Андрей ИЩЕНКО. Заявление о готовности принять участие в досрочных выборах губернатора Приморского края в 2018 году Ищенко сделал в эфире одного из краевых телеканалов.

Формально решение о выдвижении кандидата в губернаторы должно быть принято летом на конференции краевого отделения КПРФ, однако центральные органы партии должны определиться со своими симпатиями уже в середине мая. При этом заявление Андрея Ищенко о готовности побороться за главный пост в регионе вряд ли стало для кого-то неожиданностью. С момента избрания в краевой парламент политик активно продвигает два чувствительных для приморцев законопроекта, связанных с дополнительными социальными гарантиями «Детям войны» и защитой интересов обманутых дольщиков Приморья. В последние месяцы к этому добавилась благотворительная деятельность в виде поддержки юных приморских спортсменов. Кроме того, депутат с успехом наращивает политический вес внутри краевого отделения КПРФ – в сентябре 2017 года Андрей Ищенко обеспечил избрание в Думу Владивостока нескольких людей из своего окружения.

Возможно, что Андрея Ищенко вдохновил пример Павла ГРУДИНИНА, шагнувшего в большую политику из реального сектора экономики. Тем более, что по итогам состоявшихся в марте 2018 года выборов президента РФ Приморский край оказался в тройке регионов, где Грудинин получил наибольший процент голосов. За представителя «красных» отдали голоса более 21% приморцев, пришедших на избирательные участки.

По сведениям «Золотого Рога», на выдвижение в губернаторы Приморья от КПРФ претендуют и другие представители оппозиционной фракции в краевом парламенте. Но все будет зависеть от Москвы, объясняет источник внутри партии: вариант, при котором предвыборная конференция приморского отделения примет решение, противоположное рекомендации ЦК КПРФ, исключен. Добавим, что в 2014 году коммунистов на выборах губернатора Приморья представлял тогдашний руководитель крайкома партии Владимир ГРИШУКОВ. За него проголосовали более 75 тысяч человек, или 12,7% от общего количества граждан, пришедших на участки.

На фото: Заявление Андрея Ищенко о готовности побороться за главный пост в регионе вряд ли стало для кого-то неожиданностью.

Фото из архива.