www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.71 р. 100 JPY: 57.41 р.
EUR: 74.81 р. 10 CNY: 98.53 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

В Приморье нашелся свой Грудинин

08 Мая 2018, 18:20 | Приморье

Глава строительной компании коммунист Андрей Ищенко заявил о губернаторских амбициях

 

О своих губернаторских амбициях заявил один из самых молодых депутатов парламента Приморья - представитель фракции КПРФ в Заксобрании, директор строительной компании «Аврора-строй» Андрей ИЩЕНКО. Заявление о готовности принять участие в досрочных выборах губернатора Приморского края в 2018 году Ищенко сделал в эфире одного из краевых телеканалов.

Формально решение о выдвижении кандидата в губернаторы должно быть принято летом на конференции краевого отделения КПРФ, однако центральные органы партии должны определиться со своими симпатиями уже в середине мая. При этом заявление Андрея Ищенко о готовности побороться за главный пост в регионе вряд ли стало для кого-то неожиданностью. С момента избрания в краевой парламент политик активно продвигает два чувствительных для приморцев законопроекта, связанных с дополнительными социальными гарантиями «Детям войны» и защитой интересов обманутых дольщиков Приморья. В последние месяцы к этому добавилась благотворительная деятельность в виде поддержки юных приморских спортсменов.  Кроме того, депутат с успехом наращивает политический вес внутри краевого отделения КПРФ – в сентябре 2017 года Андрей Ищенко обеспечил избрание в Думу Владивостока нескольких людей из своего окружения.

Возможно, что Андрея Ищенко вдохновил пример Павла ГРУДИНИНА, шагнувшего в большую политику из реального сектора экономики. Тем более, что по итогам состоявшихся в марте 2018 года выборов президента РФ Приморский край оказался в тройке регионов, где Грудинин получил наибольший процент голосов. За представителя «красных» отдали голоса более 21% приморцев, пришедших на избирательные участки.

По сведениям «Золотого Рога», на выдвижение в губернаторы Приморья от КПРФ претендуют и другие представители оппозиционной фракции в краевом парламенте. Но все будет зависеть от Москвы, объясняет источник внутри партии: вариант, при котором предвыборная конференция приморского отделения примет решение, противоположное рекомендации ЦК КПРФ, исключен. Добавим, что в 2014 году коммунистов на выборах губернатора Приморья представлял тогдашний руководитель крайкома партии Владимир ГРИШУКОВ. За него проголосовали более 75 тысяч человек, или 12,7% от общего количества граждан, пришедших на участки.

На фото: Заявление Андрея Ищенко о готовности побороться за главный пост в регионе вряд ли стало для кого-то неожиданностью.

Фото из архива.

Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: губернатор  приморье  выборы 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru