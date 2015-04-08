В Михайловский район Приморья власти пообещали провести газ

Вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко 8 апреля начал рабочую поезду по краю. До конца недели заместитель главы региона посетит Михайловский, Хорольский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы и Уссурийск, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

В поездке вице-губернатора сопровождают председатель комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморья Александр Костенко и директор краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис Бочкарев. В администрации каждого муниципалитета вице-губернатор посетит сельскохозяйственные предприятия и проведет совещания с местными сельхозтоваропроизводителями.

По словам Сергея Сидоренко, такие поездки стали уже традиционными. И на каждую встречу съезжается большое количество как руководителей крупных предприятий отрасли, так и представители малых форм хозяйствования района.

«Труженики села всегда ждут этих встреч и активно участвуют в дискуссиях. Они могут задать любые интересующие их вопросы, а мы готовы на них ответить и оказать поддержку», – отметил вице-губернатор.

Первым районом, в который прибыл вице-губернатор, стал Михайловский. Сергей Сидоренко отметил, что муниципалитет должен стать точкой роста в сельском хозяйстве региона.

«К вашему муниципалитету сейчас приковано особое внимание – мы рассматриваем вопрос создания Михайловского ТОРа, ядром которого будет ваш район. Сюда будет подведен газ, и можно будет размещать современные перерабатывающие производства», – отметил вице-губернатор.

Денис Бочкарев добавил, что сегодня Михайловский район является одним из самых перспективных в крае – он устойчиво показывает рост объема производства сельхозпродукции.

«Валовое производство сельхозпродукции по итогам прошлого года составило почти два миллиарда рублей – это пять процентов от общего производства продукции в регионе. По отношению к 2013 году увеличены объемы производства зерна и сои. На 10 процентов увеличилось производство мяса», – сообщил Денис Бочкарев.

Заместитель главы региона акцентировал, что поддержка агропромышленного комплекса остается приоритетным направлением господдержки. В полном объеме будет продолжено субсидирование основных направлений краевой госпрограммы по развитию сельского хозяйства.

«Это делается не только ради производства продукции и улучшения экономики. Следом за экономикой начинает развиваться и социальная сфера, появляются новые возможности для удержания молодежи на селе. Ведь, какую бы современную технику мы ни приобрели, обязательно должны быть квалифицированные кадры, которые будут на ней работать», – подчеркнул вице-губернатор.

По окончании совещания сельхозтоваропроизводители района доложили о готовности к посевной кампании. Все аграрии муниципалитета полностью обеспечены необходимой техникой, семенами и удобрениями. Труженики села готовы выйти в поле, как только позволят погодные условия.

Напомним, приморские аграрии массово выйдут в поле через 10 дней. Пока из-за переувлажнения сельскохозяйственных участков начинать посевные работы нельзя, но необходимые подготовительные работы ведутся.

Департамент сельского хозяйства также принимает необходимые меры по успешному проведению посевной кампании. Из краевого и федерального бюджетов на проведение весенне-полевых работ сельхозпредприятиям и фермерам в сумме направлено около 360 миллионов рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.