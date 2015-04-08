www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.75 р. 100 JPY: 60.52 р.
EUR: 79.17 р. 10 CNY: 98.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Сельское хозяйство
Распечатать

В Михайловский район Приморья власти пообещали провести газ

08 Апреля 2015, 17:34 | Приморье

Вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко 8 апреля начал рабочую поезду по краю. До конца недели заместитель главы региона посетит Михайловский, Хорольский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы и Уссурийск, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

В поездке вице-губернатора сопровождают председатель комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморья Александр Костенко и директор краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис Бочкарев. В администрации каждого муниципалитета вице-губернатор посетит сельскохозяйственные предприятия и проведет совещания с местными сельхозтоваропроизводителями.

По словам Сергея Сидоренко, такие поездки стали уже традиционными. И на каждую встречу съезжается большое количество как руководителей крупных предприятий отрасли, так и представители малых форм хозяйствования района.

«Труженики села всегда ждут этих встреч и активно участвуют в дискуссиях. Они могут задать любые интересующие их вопросы, а мы готовы на них ответить и оказать поддержку», – отметил вице-губернатор.

Первым районом, в который прибыл вице-губернатор, стал Михайловский. Сергей Сидоренко отметил, что муниципалитет должен стать точкой роста в сельском хозяйстве региона.

«К вашему муниципалитету сейчас приковано особое внимание – мы рассматриваем вопрос создания Михайловского ТОРа, ядром которого будет ваш район. Сюда будет подведен газ, и можно будет размещать современные перерабатывающие производства», – отметил вице-губернатор.

Денис Бочкарев добавил, что сегодня Михайловский район является одним из самых перспективных в крае – он устойчиво показывает рост объема производства сельхозпродукции.

«Валовое производство сельхозпродукции по итогам прошлого года составило почти два миллиарда рублей – это пять процентов от общего производства продукции в регионе. По отношению к 2013 году увеличены объемы производства зерна и сои. На 10 процентов увеличилось производство мяса», – сообщил Денис Бочкарев.

Заместитель главы региона акцентировал, что поддержка агропромышленного комплекса остается приоритетным направлением господдержки. В полном объеме будет продолжено субсидирование основных направлений краевой госпрограммы по развитию сельского хозяйства.

«Это делается не только ради производства продукции и улучшения экономики. Следом за экономикой начинает развиваться и социальная сфера, появляются новые возможности для удержания молодежи на селе. Ведь, какую бы современную технику мы ни приобрели, обязательно должны быть квалифицированные кадры, которые будут на ней работать», – подчеркнул вице-губернатор.

По окончании совещания сельхозтоваропроизводители района доложили о готовности к посевной кампании. Все аграрии муниципалитета полностью обеспечены необходимой техникой, семенами и удобрениями. Труженики села готовы выйти в поле, как только позволят погодные условия.

Напомним, приморские аграрии массово выйдут в поле через 10 дней. Пока из-за переувлажнения сельскохозяйственных участков начинать посевные работы нельзя, но необходимые подготовительные работы ведутся.

Департамент сельского хозяйства также принимает необходимые меры по успешному проведению посевной кампании. Из краевого и федерального бюджетов на проведение весенне-полевых работ сельхозпредприятиям и фермерам в сумме направлено около 360 миллионов рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: сельское хозяйство  приморье  экономика  администрация Приморского края  торы  проекты 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru