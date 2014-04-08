Итоги выборов в Зарубино могут "зарубить" в избиркоме

Фамилия победителя выборов главы в поселке Зарубино Хасанского района может измениться. Кандидат от «Единой России» Светлана ВОРОНЕНКО, чье отставание от представителя «Гражданской платформы» Михаила ТАГУНОВА составило всего шесть голосов, настаивает на пересчете бюллетеней на одном из избирательных участков. В свою очередь, представители партии Михаила ПРОХОРОВА намерены дождаться решения избиркома, прежде чем предпринимать какие-либо ответные действия.

«Проблемный» участок №3012, где будет произведен пересчет голосов, и без того остался за представительницей «Единой России»: Светлана Вороненко опередила и.о. главы поселка Михаила Тагунова почти на 200 голосов. Благодаря значительному перевесу на двух других участках (№3010 и 3011) Тагунов в итоге смог обойти Вороненко в общем зачете на шесть голосов. Однако теперь это шаткое преимущество поставлено под сомнение: территориальная избирательная комиссия по настоянию штаба кандидата-единоросса намерена еще раз проанализировать итоги голосования на участке №3012. Принятие решения по поводу жалобы Светланы Вороненко должно состояться в 15.00 вторника, 8 апреля.

- Разумеется, у соперника есть право подать жалобу, которым он и воспользовался. Мы намерены дождаться итогов, прежде чем принимать какие-либо действия, - говорит член федерального политического комитета «Гражданской платформы» Юрий РЯБКО. – Если принятое избиркомом решение будет вне правого поля, мы отреагируем на него в соответствии с Избирательным кодексом Приморского края.

Добавим, что на территории участка 3012 по решению ТИК было разрешено досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах (село Витязь и маяк Гамов).

Как ранее сообщал ZRPRESS.ru, выборы главы Зарубинского городского поселения прошли в Приморье 6 апреля. Интересно, что депутат муниципального комитета и бывший руководитель администрации Зарубино Елена НАРЫЖНАЯ была исключена из списка кандидатов незадолго до дня голосования. В отсутствие явного лидера никому из оставшихся кандидатов не удалось набрать даже 30 проц. голосов.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.