Приморский край попал в особый список

Приморье вошло в число пилотных регионов, где будет проведен Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах России. В крае уже началось проведение опросов и сбора данных.

Главная задача рейтинга - оценить условия ведения бизнеса в регионе, а давать оценку будет само предпринимательское сообщество. Предпринимателей будут опрашивать специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения по телефону, длительность опроса одного респондента – не более 5 минут.

По мнению директора Агентства стратегических инициатив Андрея НИКИТИНА, рейтинг поможет выявить лучшие практики и масштабировать их в менее успешные регионы.

«Этот рейтинг позволит не столько оценить губернаторов, сколько привлекательность региона, качество работы чиновников в привлечении инвесторов», - сказал Андрей Никитин.

По словам руководителя ДВ отделения АСИ Ольги КУРИЛОВОЙ, в Приморье проведена подготовка к проведению опроса.

«В регионе сформирован штаб из числа председателей общественных объединений, который будет курировать эту работу. Также создана единая база из трехсот предпринимателей для проведения опросов», - сказала Ольга Курилова.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.