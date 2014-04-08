Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморский край попал в особый список
Приморье вошло в число пилотных регионов, где будет проведен Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах России. В крае уже началось проведение опросов и сбора данных.
Главная задача рейтинга - оценить условия ведения бизнеса в регионе, а давать оценку будет само предпринимательское сообщество. Предпринимателей будут опрашивать специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения по телефону, длительность опроса одного респондента – не более 5 минут.
По мнению директора Агентства стратегических инициатив Андрея НИКИТИНА, рейтинг поможет выявить лучшие практики и масштабировать их в менее успешные регионы.
«Этот рейтинг позволит не столько оценить губернаторов, сколько привлекательность региона, качество работы чиновников в привлечении инвесторов», - сказал Андрей Никитин.
По словам руководителя ДВ отделения АСИ Ольги КУРИЛОВОЙ, в Приморье проведена подготовка к проведению опроса.
«В регионе сформирован штаб из числа председателей общественных объединений, который будет курировать эту работу. Также создана единая база из трехсот предпринимателей для проведения опросов», - сказала Ольга Курилова.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Мэр Владивостока предложил оригинальные решения острых проблем
- "Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет..."
- Бюджет Приморского края адаптируют под новый "майский указ" президента
- Оценку поставит время
- Приморье ударно поработало на ПМЭФ
- Две стороны одной медали
- Несвободный, но несломленный
- Председателем Контрольно-счетной палаты Приморского края назначен Юрий Высоцкий
- Новый старт важных проектов
- Из героев былых времен
Новости раздела
- Коммунисты становятся более обеспеченными
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Мэр Владивостока предложил оригинальные решения острых проблем
- "Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет..."
- Бюджет Приморского края адаптируют под новый "майский указ" президента
- В крайизбиркоме Приморья – кадровые перестановки
- Борис Гладких официально вступил в должность главы Находки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Люди кипели от возмущения"
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморская недвижимость резко подешевела
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов