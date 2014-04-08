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Чиновники уверяют, что приморцам стало проще получить госуслуги
Для получения государственной услуги теперь жителям Приморья нет необходимости стоять в очереди и приносить с собой целый пакет справок и документов. Об этом сообщили в краевом департаменте информатизации и телекоммуникаций.
«Достаточно подать заявление с Единого портала госуслуг, прийти лично в орган исполнительной власти, имея при себе минимум документов», - рассказали специалисты департамента.
Отметим, с 1 января 2013 года, в соответствии с действующим законодательством, органы власти не вправе требовать предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении госорганов, предоставляющих услуги.
Для получения этих документов и информации используется система межведомственного электронного взаимодействия.
«С помощью СМЭВ осуществляется взаимодействие между органами власти при предоставлении государственных услуг в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала», - заявили в департаменте.
Напомним, работа по созданию «Электронного правительства» находится на личном контроле губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.
«Мы должны избавиться от очередей в ФМС, ГИБДД, поликлиники и другие государственные и муниципальные учреждения - это вчерашний день. Люди должны не ходить по инстанциям», - отметил глава региона.
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