В Приморском крае идет массовая зачистка мэрских кресел

Приморье стоит на пороге масштабной ротации муниципальных глав

Начало апреля в Приморском крае ознаменовалось уголовными делами сразу против нескольких руководителей муниципалитетов. Силовики края начали очередную волну пресловутой декриминализации, которая, впрочем, похожа на зачистку предвыборной поляны в тех городах и районах, где у действующих мэров истекают полномочия…

Наблюдатели не видят в происходящем политического заказа, но считают, что последние события играют на руку «Белому дому», которому не нужна фронда в крупных городах Приморья.

Коррупции больше, чем политики

За два года, прошедшие после отставки Сергея ДАРЬКИНА, новые мэры появились в Дальнегорске, Партизанске, Фокино, Лесозаводске. Сменились главы в Хасанском, Надеждинском, Пограничном, Лазовском, Яковлевском и Красноармейском районах. Общий тренд выборов 2012-2014 годов – уход из мэров тех, кто пришел на эти посты при прежнем губернаторе. Исключение составили Владивосток и Хорольский район. Проблема состояла в том, что поставить на место «ненужных» тех, кто пользуется поддержкой нынешней краевой власти, получалось не всегда – осечки случились в Дальнегорске и Яковлевском районе. Зато добиваться победы на выборах неплохо получалось у выходцев из силовых структур.

- Уголовные дела против глав походят на демонстрацию силы, хотя возможно, таким образом происходит замена корпуса мэров в крае. Идет некая расчистка поляны для того, чтобы показать, кто в доме хозяин. Но глобального масштаба это носить не будет, - считает политолог Виктор БУРЛАКОВ. – Руководство края, вероятнее всего, ждет новую реформу местного самоуправления, которая кардинально изменит расклад сил. Есть проблемы и с заменой убранных из власти глав: проблему создания кадрового резерва для этого уровня власти в крае пока не решили.

Директор Дальневосточного консалтингового центра, политолог Петр ХАНАС не видит в уголовных делах против глав городов и районов политического механизма.

- Хотя полностью исключать политическую составляющую в таких отставках нельзя, скорее всего, мы наблюдаем перевод борьбы с коррупцией в России на муниципальный уровень власти. Для губернатора уголовные дела против мэров дают возможность отчитаться «наверх» о том, что при нем в регионе развернулась широкомасштабная борьба с коррупцией, - говорит Петр Ханас.

Впрочем, полностью отрицать политическую выгоду для «Белого дома» от последних событий нельзя. Хотя бы потому, что Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ подходит к середине своего губернаторского срока, и для того, чтобы утвердиться в роли полноправного хозяина Приморья, ему необходимы свои люди во главе городов края. Однако Уссурийск, Находка и Артем по-прежнему управляются политическими тяжеловесами, занявшими свои посты много лет назад: Сергей РУДИЦА властвует с 2000 года, Олег КОЛЯДИН – с 2004-го, Владимир НОВИКОВ – с 2001-го. Столицу края, Владивосток, с 2008 года возглавляет имеющий солидный экономический и медийный ресурс Игорь ПУШКАРЕВ, чья команда позволяет себе жестко критиковать некоторые шаги краевой власти. Подобная самостийность ключевых городов региона вряд ли может устроить амбициозного губернатора, а также стоящие за ним финансовые группы.

Из мэров – в политпенсионеры

Шанс провести ротацию в трех из четырех крупных городов Приморья «Белому дому» представится в самое ближайшее время. Полномочия Сергея Рудицы и Олега Колядина истекают в 2014 году, Владимира Новикова – в 2015-ом.

До сентябрьских выборов остается еще пять месяцев, но некоторым мэрам уже давно намекнули на необходимость освободить место. Так, в минувшем году предприниматели Уссурийска обвинили власти города в беспределе по отношению к местному бизнесу и провели митинг у стен мэрии, а незадолго до этого на соседнем с администрацией здании появился огромный баннер с выпадами в адрес некоего «Доли». Тогда же по обвинениям в преступлениях, совершенных много лет назад, арестовали авторитетных уссурийских бизнесменов, бывших, по слухам, финансовой опорой властей Уссурийска. А в феврале 2014 года имидж нынешней администрации города оказался запятнан уголовным делом против замглавы города Андрея ХОМЯКОВА, которого подозревают в служебном подлоге.

«Репрессии» к нелояльным мэрам дополняются активной информационной кампанией по их дискредитации, которая запущена в ряде краевых СМИ. Приморцам внушают, что местная власть неэффективна и коррумпирована. Наиболее свежий пример – появление в масс-медиа информации о том, что дочь мэра Уссурийска якобы владеет незаконно зарегистрированным автомобилем. Негатив автоматически переносится и на Сергея Рудицу, в качестве замены которому, по неофициальной информации, рассматриваются депутаты краевого парламента Валерий КАН и Сергей ИЩЕНКО, который приходится нынешнему мэру Уссурийска зятем.

К потенциальным «мэрам-пенсионерам» практически на 100% примкнет и молодой по политическим меркам глава Дальнереченска Михаил ФИЛИПЕНКО, который 31 марта был временно отстранен от должности по решению краевого суда. Его полномочия истекали вместе с окончанием срока работы депутатов нынешнего созыва в сентябре 2014 года, и крайне маловероятно, что, будучи фигурантом уголовного дела, Филипенко пойдет на перевыборы. К тому же дальнереченские депутаты на днях одобрили поправки в устав ДГО, возвращающие более управляемую и удобную для «Единой России» схему формирования думы только из одномандатников.

В 2014 году также истекают полномочия у глав Октябрьского и Ольгинского районов. Глава последнего на днях получил красную карточку в виде уголовного дела по ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). По версии следствия, 1 апреля Виктор ЛИСТРОВОЙ лично получил 500 тыс. руб. за предоставление в аренду земельного участка коммерческой структуре. Днем позже главу района задержали правоохранители, фактически сняв вопрос об его участии в очередных выборах.

- Говорить о том, что в Дальнереченске и Ольге главы пострадали по политическим мотивам, нельзя. Коррупция пронизывает исполнительную власть насквозь, но часто правоохранительные органы до поры до времени смотрят на это сквозь пальцы, как это было, например с бывшим мэром Владивостока НИКОЛАЕВЫМ, - убежден второй секретарь приморского крайкома КПРФ Павел АШИХМИН.

Что касается оппозиции, то для нее уголовные дела против глав-единороссов, как ни странно, пользы не несут. По словам Ашихмина, в таких случаях избирательная кампания стартует внезапно и партиям, не обладающим большими ресурсами, трудно в короткий срок подготовиться к выборам. А для избирателей принадлежность «проворовавшегося» главы к «Единой России» не является принципиальным моментом, и на новых выборах они снова голосуют за кандидата от этой партии, как это было в Пограничном или Надеждинском районах.

Полная перезагрузка

Практически все территории, где в 2014 году истекают полномочия глав, должны будут выбрать еще и депутатов. Ожидается, что «сдвоенные» выборы пройдут в вышеупомянутых Уссурийске и Находке, а также в Октябрьском районе. Кроме того, думы, из состава которых будет избран новый глава городского округа, переизберутся в Дальнереченске и Спасске-Дальнем.

Не минуют предвыборные кампании и Владивосток. Переход Павла СЕРЕБРЯКОВА и Евгения КОРЖА на службу к губернатору Приморья образовал по одной вакансии в краевом и городском парламентах. Теперь в одномандатных округах, где избирались политики, необходимо выбрать новых депутатов. Испытанием для партии власти почти наверняка станут выборы в ЗСПК по округу №5, который имеет устойчивые оппозиционные традиции: именно здесь в 2011 году коммунист Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ едва не обошел Павла Серебрякова, а в 2010-м и 2012-м он же успешно избрался в городскую думу.

Добавим, что в случае принятия Госдумой закона о реформе системы местного самоуправления в нынешнем виде количество избирательных кампаний в 2014 году может увеличиться: законопроект позволяет региональным властям образовывать новые муниципалитеты, руководители и депутаты в которых будут избираться уже по новой схеме (см. «ЗР» от 18 и 25 марта с.г.). Ждать отставки уже действующих глав и депутатов – по какой бы причине они ни происходили – при этом будет не обязательно.