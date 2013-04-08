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Губернатор Приморья приостановил введение соцнормы на электричество в крае
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел рабочую встречу с секретарем Регионального политического Совета партии «Единая Россия» Людмилой Талабаевой. Главной темой разговора стало введение соцнормы потребления электроэнергии в Приморье.
Людмила Талабаева рассказала губернатору о том, что население края обеспокоено введением соцнормы.
«Особенно против подобного нововведения высказываются жители северных районов, где нет газа и горячей воды. Многие просто не понимают хорошо это или плохо, что также вызывает протест», - сказала секретарь регионального политсовета.
«Учитывая беспокойство населения, я принял решение приостановить введение социальной нормы в Приморье. До тех пор, пока специально созданная рабочая группа, не разберется детально в этом вопросе, и не вынесет окончательный вердикт», - сообщил Владимир Миклушевский.
По мнению заместителя председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Павла Серебрякова, в муниципальных образованиях может повториться ситуация, похожая на ту, которая возникла у жителей дома №7 по улице Московской в Партизанске: "Местные органы власти опять ничего не объясняют населению, людей собираются поставить перед фактом возросших начислений за услугу энергоснабжения".
Депутат от северных территорий края Сергей Слепченко считает, что жители северных территорий, где нет газа, нет альтернативных источников энергии, только электричество, пострадают. "Нашу озабоченность мы готовы донести до Правительства России. Ухудшения условий жизни северян недопустимы".
Депутат Юрий Пошивайло, сказал: "Надо объяснить, как будет идти компенсация по каждой категории льготников: пенсионерам, ветеранам, сельским педагогам и другим. На практике получается, тарифы энергопотребления считает один департамент, компенсацию льготникам - другой. Пока не разберемся, чем обернется нововведение для каждой категории граждан, окончательного решения принимать нельзя".
Напомним, Приморский край вошел в список 16 пилотных регионов РФ, которые должны первыми опробовать у себя действие социальной нормы потребления электричества. Суть эксперимента заключается в том, что на определенный объем электроэнергии, так называемую социальную норму, будут установлены относительно низкие расценки. За электричество, потребленное сверх нормы, абонентам придется платить по более высокой цене. При этом в соцнорму будут включаться и расходы электроэнергии на общедомовые нужды. Определять величину социальной нормы в каждом субъекте будут региональные власти, причем в первый год Минрегион ограничивает рост «сверхнормативного тарифа» 30 процентов от обычной стоимости киловатт-часа. Далее планируется довести тариф до экономически обоснованного.
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Комментарии
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Псевдоним15:55, 08.04.2013#
РАБОЧАЯ ГРУППА, ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ: НОРМЫ МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ, КОГДА ВСЕ ЖИВУТ И ПОТРЕБЛЯЮТ ПРИМЕРНО ОДИНАКОВО. КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ НОРМЫ, КОГДА У ОДНИХ ГОРЯЧАЯ ВОДА ТЕЧЕТ ИЗ КРАНА, А У ДРУГИХ - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОГРЕЙКИ? ВАМ НУЖЕН ЭКСПЕРИМЕНТ? СДЕЛАЙТЕ ЕГО МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. СОБЕРИТЕ ДАННЫЕ С УПРАВЛЯЕК, ГДЕ НЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СОВСЕМ, ГДЕ ЕЕ НЕТ ВСЕ ЛЕТО. ПРИЛОЖИТЕ ТАРИФ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ К НОРМЕ ПО ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ, И ВЫ ВСЁ ПОЙМЁТЕ. НЕ МУЧАЙТЕ ЛЮДЕЙ!
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Робин Бэд16:05, 08.04.2013#
Вы сударь вообще о чем. какие могут быть социальные нормы, в войну и голод не вводили нормы. а сейчас, в другой стране радовались и руки потирали , что электроэнергия потребляется. Не хватает электроэнергии - так не гоните ее по низкой цене в Китай. что то они у себя нормы не вводят !!! А у нас лишь бы содрать хоть за воздух. Вот и будем через ОДМ платить - мало не покажется за тех кто энергию тырит.
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Stiv23:54, 08.04.2013#
ОДН включается в соцнорму. Если учесть, что при среднем потреблении ОДН натягивает почти половину собственного потребления, то пользователь НИКОГДА не впишется в соцнорму, даже если будет жрать готовить на китайской газовой горелке и сидеть с единственной лампочкой ильича весь вечер :( Мудро. Верной дорогой идете, товарищи!
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Замполит08:37, 09.04.2013#
Поразился, что соцнорма по федеральным рекомендациям не включает миктоволновки, кондиционеры, посудомойки, компьютеры. . . То есть все то, что нужно для комфортной жизни современному человеку. По мнению властей, мы должны иметь только лампочку Ильича, плитку электрическую, телевизор. Вот, почитай, и все.
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По новой информации Прморский край включен в пилотный проект по введению социальной нормы в Приморье по потреблению населением воздуха их отмосферы. Определена социальная норма. сколько вдохов можно делать по социальному тарифу, при привышении вдохов более социального , тариф повышается, тариф на выдох, пока вводится не будет. Так что выдыхайте на здоровье и пока бесплатно - партия " Едросы Едроские"