Губернатор Приморья приостановил введение соцнормы на электричество в крае

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел рабочую встречу с секретарем Регионального политического Совета партии «Единая Россия» Людмилой Талабаевой. Главной темой разговора стало введение соцнормы потребления электроэнергии в Приморье.

Людмила Талабаева рассказала губернатору о том, что население края обеспокоено введением соцнормы.

«Особенно против подобного нововведения высказываются жители северных районов, где нет газа и горячей воды. Многие просто не понимают хорошо это или плохо, что также вызывает протест», - сказала секретарь регионального политсовета.

«Учитывая беспокойство населения, я принял решение приостановить введение социальной нормы в Приморье. До тех пор, пока специально созданная рабочая группа, не разберется детально в этом вопросе, и не вынесет окончательный вердикт», - сообщил Владимир Миклушевский.

По мнению заместителя председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Павла Серебрякова, в муниципальных образованиях может повториться ситуация, похожая на ту, которая возникла у жителей дома №7 по улице Московской в Партизанске: "Местные органы власти опять ничего не объясняют населению, людей собираются поставить перед фактом возросших начислений за услугу энергоснабжения".

Депутат от северных территорий края Сергей Слепченко считает, что жители северных территорий, где нет газа, нет альтернативных источников энергии, только электричество, пострадают. "Нашу озабоченность мы готовы донести до Правительства России. Ухудшения условий жизни северян недопустимы".

Депутат Юрий Пошивайло, сказал: "Надо объяснить, как будет идти компенсация по каждой категории льготников: пенсионерам, ветеранам, сельским педагогам и другим. На практике получается, тарифы энергопотребления считает один департамент, компенсацию льготникам - другой. Пока не разберемся, чем обернется нововведение для каждой категории граждан, окончательного решения принимать нельзя".

Напомним, Приморский край вошел в список 16 пилотных регионов РФ, которые должны первыми опробовать у себя действие социальной нормы потребления электричества. Суть эксперимента заключается в том, что на определенный объем электроэнергии, так называемую социальную норму, будут установлены относительно низкие расценки. За электричество, потребленное сверх нормы, абонентам придется платить по более высокой цене. При этом в соцнорму будут включаться и расходы электроэнергии на общедомовые нужды. Определять величину социальной нормы в каждом субъекте будут региональные власти, причем в первый год Минрегион ограничивает рост «сверхнормативного тарифа» 30 процентов от обычной стоимости киловатт-часа. Далее планируется довести тариф до экономически обоснованного.

ZRPRESS.RU, Владивосток.