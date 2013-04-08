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В Приморье разгорелся очередной "дипломный" скандал

08 Апреля 2013, 10:51 | Приморье

Любопытные подробности из жизни кандидата на пост главы Кавалеровского городского поселения от партии «Единая Россия», и. о. главы этого поселения Виктора ШАЛИМОВА выяснил известный в Кавалерово политик, коммунист, помощник депутата Госдумы и главный редактор газеты «За матушку Россию!» Сергей ПЛЕВАКО.

Оказывается, у Виктора Шалимова, идущего на высокую должность от единороссов, нет высшего образования: глава кавалеровского территориального избиркома Августа БУРЛУЦКАЯ подтвердила, что Виктор Петрович имеет всего лишь среднетехническое образование.

Между тем на выборах в депутаты районной думы в 2008 г. Виктор Шалимов предоставил в избирком неверные данные о том, что он якобы имеет высшее образование. Таким образом, Шалимов обманным путем стал депутатом районной Думы. Если бы кто-то из кандидатов в депутаты тогда же узнал об этом, он мог бы через суд потребовать отстранить Шалимова от избирательной кампании. Но теперь, как говорится, за давностью лет…

Другая яркая деталь. С 1999 г. по 27 ноября 2000 г. Шалимов был заместителем главы Кавалеровского района по ЖКХ. И – надо же, какое совпадение – уволился с этой должности по собственному желанию за несколько дней до визита в Кавалерово как один из замороженных поселков района тогдашнего министра МЧС Сергея ШОЙГУ. И Шойгу пришлось увольнять уже следующего зама по ЖКХ, только что назначенного на эту должность. Шалимов просто сбежал от «справедливого возмездия», как правильно замечает Плевако.

Кроме того, начальник отдела по труду и кадровой политике г. Райчихинска сообщила, что Шалимов с 22 февраля по 31 мая 2012 г. работал начальником отдела ЖКХ администрации города Райчихинска и в его личном деле не было указано, что он одновременно являлся депутатом Думы Кавалеровского района, что идет вразрез с действующим законодательством. Шалимов сложил свои полномочия только 28 ноября 2012 г.

Почему-то Виктор Петрович не указал в заявлении о согласии баллотироваться на должность главы поселения свою партийную принадлежность к «Единой России». Стесняется, что ли, своей партийной принадлежности? Ведь «Единая Россия» потеряла свой авторитет в районе и в стране, в том числе за счет грязных политтехнологий. Неслучайно на начало июня Владимир ПУТИН назначил учредительное собрание Общероссийского народного фронта. ОНФ должен во многом заменить собой дискредитировавшую себя ЕР.

Кстати, единороссы района дали негласную команду своим агитаторам  изымать из почтовых ящиков кавалеровцев популярную здесь газету Плевако. Редактор направил заявление в полицию района о пресечении противоправной деятельности таких агитаторов.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: избирком  вуз  выборы  единая россия  образование  депутаты 



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Комментарии

  • Псевдоним13:22, 08.04.2013#

    Ну дедушка жги. . .

  • мимоходом13:42, 08.04.2013#

    Дед Никита, пропесочь этих гадов едрил, эрудировано и высокоинтеллектуально т. е. как обычно. ( это не стеб)

  • Псевдоним14:09, 08.04.2013#

    Не понял, а кто у нас дед Никита? Это что Плевако? Если это он уважуха ему, читаю его коменты с удовольствием!!!

  • Псевдоним15:25, 08.04.2013#

    вот оно истинное лицо едроссни

  • избиратель15:34, 08.04.2013#

    да по-моему в наше время уже все уборщицы с высшим образованием, стыдно как бы людьми руководить с такой грамотёшкой или у кавалеровских едроссоов закончились кадры с высшим образованием, и почему это я учился 5 лет в институте , а эти неучи едроссовские будут руководить людьми, в кавалерово процентов 80 населения с высшим образованим, и какй-то хитрожопый хмырь будет командовать поселением, один уже был едрос у власти , притытил 2 квартирки и по собственному желанию ушёл

  • василиса 10:26, 09.04.2013#

    а может у него диплом ПТУ с отличием!!!

  • комбат10:30, 09.04.2013#

    Да , красивая трудовая биография настоящего единоросса, ну подумаешь грамотёшки не хватает, зато так всех обул в районе, ни каждый с высшим образованием так сможет пробиться во власть

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