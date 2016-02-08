Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Губернатор понижен в должности за нарушение дисциплины
Губернатор юго-западной китайской провинции Сычуань Вэй Хун за злостные нарушения дисциплины снят с руководящих постов в партийных и государственных органах и понижен в должности до уровня заместителя начальника управления. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог», со ссылкой на Центральную комиссию Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины.
"На днях с санкции ЦК КПК Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины провела внутреннее расследование по вопросам серьезного нарушения дисциплины бывшим заместителем секретаря парткома провинции, главой провинции Вэй Хуном, - ИТАР-ТАСС цитирует официальное сообщении. - Как было выяснено в ходе расследования, нарушения дисциплины товарищем Вэй Хуном были злостными, имеющими отягчающие обстоятельства, поэтому было принято решение о снятии товарища Вэй Хуна с партийных постов и отстранении его от должности в руководстве административных органов власти, понизив до уровня неруководящей должности заместителя начальника управления".
В ходе расследования было установлено, что Вэй Хун "не был предан партии, был нечестен", "препятствовал внутрипартийному расследованию", "серьезно нарушал трудовую дисциплину, вмешивался в правовую деятельность". Он также "давал не соответствующие реальности разъяснения различных вопросов в устных выступлениях и письменных материалах".
Вэй Хун работает в партийных органах провинции Сычуань с 1982 года. В 2007 году он занял пост заместителя губернатора, в 2013 году возглавил региональную администрацию. О начале дисциплинарного расследования дела Вэй Хуна было объявлено в середине января.
Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией и злоупотреблениями чиновников была активизирована после прихода к власти в стране в 2012-2013 годах "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином.
Новости тематики
- Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
- В крае дан старт масштабной программе благоустройства "400 дворов"
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Губернатора Приморья будут выбирать 16 декабря
- Кожемяко получил право на самовыдвижение в губернаторы Приморья
- Устав и бюджет меняются вместе с городом
- Олег Кожемяко может стать самовыдвиженцем
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Ветераны боевых действий Приморья: Мы верим в Андрея Тарасенко
Новости раздела
- На выборах в Приморье подводят итоги дебатов
- Генерал Степаненко не вынес предвыборных боев
- Приморье поощрят за самые высокие темпы экономического роста
- Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
- 1311 стационарных участков и 262 временных избирательных участков откроются в Приморье
- Бороться с бедностью начнут с Приморья
- ВЦИОМ оценил шансы Приморья обойтись одним туром
- Решения, которые приятно принимать
- Владивосток не дождется мэра к Новому году
- Депутаты Дальнегорска выберут главу после выборов губернатора Приморья
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Доллару предрекли 30-процентный обвал
- Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
- Муниципальный автопарк Хабаровска пополнился новыми автобусами на газовом ходу
- Фестиваль "Территория. Сахалин" открылся спектаклем-концертом "Ван Гог. Письма к брату"
- Игорь Пушкарёв: "Добро и зло всегда возвращается к тем, кто их творит..."
- Эсминец ВМС США приблизился к Владивостоку на критическое расстояние
- Швартовать, так "принцессу"
- Жители Приморья рассказали, как отмечают Новый год на работе
- На Дальнем Востоке откроется сетевая академия компании Huawei
А чтобы мы, дурачки, думали что это про Микрочленского и заходили на страницу, рейтинг "деловому изданию" поднимая.