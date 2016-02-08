Губернатор понижен в должности за нарушение дисциплины

Губернатор юго-западной китайской провинции Сычуань Вэй Хун за злостные нарушения дисциплины снят с руководящих постов в партийных и государственных органах и понижен в должности до уровня заместителя начальника управления. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог», со ссылкой на Центральную комиссию Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины.

"На днях с санкции ЦК КПК Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины провела внутреннее расследование по вопросам серьезного нарушения дисциплины бывшим заместителем секретаря парткома провинции, главой провинции Вэй Хуном, - ИТАР-ТАСС цитирует официальное сообщении. - Как было выяснено в ходе расследования, нарушения дисциплины товарищем Вэй Хуном были злостными, имеющими отягчающие обстоятельства, поэтому было принято решение о снятии товарища Вэй Хуна с партийных постов и отстранении его от должности в руководстве административных органов власти, понизив до уровня неруководящей должности заместителя начальника управления".

В ходе расследования было установлено, что Вэй Хун "не был предан партии, был нечестен", "препятствовал внутрипартийному расследованию", "серьезно нарушал трудовую дисциплину, вмешивался в правовую деятельность". Он также "давал не соответствующие реальности разъяснения различных вопросов в устных выступлениях и письменных материалах".

Вэй Хун работает в партийных органах провинции Сычуань с 1982 года. В 2007 году он занял пост заместителя губернатора, в 2013 году возглавил региональную администрацию. О начале дисциплинарного расследования дела Вэй Хуна было объявлено в середине января.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией и злоупотреблениями чиновников была активизирована после прихода к власти в стране в 2012-2013 годах "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.