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Формируются наказы избирателей
В селах Рудная Пристань, Лидовка и Каменка начато формирование программы реализации наказов избирателей, касающихся вопросов благоустройства сел. Ее обсуждали жители по инициативе депутатов Александра РУБЦОВА и Светланы АРТЕМЬЕВОЙ, которая руководит фракцией «Единой России» в Думе округа.
Острыми проблемами в сфере благоустройства жители Рудной Пристани сочли недостаточное освещение улиц , отсутствие на центральной улице «лежачего полицейского», а также большое количество старых, грозящих обрушением тополей. На некоторых улицах требуются ремонты или строительство колодцев, общественных туалетов.
Иные проблемы в Каменке. После реконструкции линии электропередачи не восстановлены уличные фонари на центральной улице, а несколько переулков уже много лет нуждаются в ремонте дорожного полотна. В Каменке успешно реализуется программа капремонтов многоквартирных домов, и жители села хотели бы продолжить ее действие.
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