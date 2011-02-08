Формируются наказы избирателей

В селах Рудная Пристань, Лидовка и Каменка начато формирование программы реализации наказов избирателей, касающихся вопросов благоустройства сел. Ее обсуждали жители по инициативе депутатов Александра РУБЦОВА и Светланы АРТЕМЬЕВОЙ, которая руководит фракцией «Единой России» в Думе округа.

Острыми проблемами в сфере благоустройства жители Рудной Пристани сочли недостаточное освещение улиц , отсутствие на центральной улице «лежачего полицейского», а также большое количество старых, грозящих обрушением тополей. На некоторых улицах требуются ремонты или строительство колодцев, общественных туалетов.

Иные проблемы в Каменке. После реконструкции линии электропередачи не восстановлены уличные фонари на центральной улице, а несколько переулков уже много лет нуждаются в ремонте дорожного полотна. В Каменке успешно реализуется программа капремонтов многоквартирных домов, и жители села хотели бы продолжить ее действие.