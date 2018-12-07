1311 стационарных участков и 262 временных избирательных участков откроются в Приморье

Выборы Губернатора Приморского края пройдут во всех муниципалитетах региона в воскресенье, 16 декабря. Проголосовать можно будет с 8.00 до 20.00, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Как рассказали в Избирательной комиссии Приморского края, всего в день выборов откроются 1311 стационарных участков и 262 временных.

«Временные избирательные участки – в больницах, аэропорту, на территории воинских частей и на судах. Узнать о местонахождении своего стационарного избирательного участка можно на сайте крайизбиркома», – отметили специалисты.

В день выборов приморцы могут проголосовать не только по месту прописки, но и в любом другом муниципалитете. Для этого необходимо до 12 декабря подать заявление в любой многофункциональный центр, на портале Госуслуг или в участковую избирательную комиссию. На сегодняшний день этой услугой воспользовались уже более 4 тысяч приморцев.