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1311 стационарных участков и 262 временных избирательных участков откроются в Приморье
Выборы Губернатора Приморского края пройдут во всех муниципалитетах региона в воскресенье, 16 декабря. Проголосовать можно будет с 8.00 до 20.00, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как рассказали в Избирательной комиссии Приморского края, всего в день выборов откроются 1311 стационарных участков и 262 временных.
«Временные избирательные участки – в больницах, аэропорту, на территории воинских частей и на судах. Узнать о местонахождении своего стационарного избирательного участка можно на сайте крайизбиркома», – отметили специалисты.
В день выборов приморцы могут проголосовать не только по месту прописки, но и в любом другом муниципалитете. Для этого необходимо до 12 декабря подать заявление в любой многофункциональный центр, на портале Госуслуг или в участковую избирательную комиссию. На сегодняшний день этой услугой воспользовались уже более 4 тысяч приморцев.
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