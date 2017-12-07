Стивидоры помогут властям Находки выполнить распоряжение Путина

Тема расселения аварийных домов в микрорайоне Астафьева в Находке стала главным вопросом на приеме граждан Членом Совета Федерации от Приморского края Людмилы Талабаевой в общественной приемной «Народной экспертизы», сообщает корр. газеты "Золотой Рог".

Вчера, 5 декабря 2017, общественная организация «Народная экспертиза» официально открыла свои двери для жителей Находки по адресу: ул. Портовая, 3, оф. 508А. Первыми посетителями стали семьи, проживающие в доме по ул. Астафьева, 3. Они пожаловались сенатору на плачевное состояние их жилья. Дом постройки конца 30-х годов прошлого века давно перестал быть комфортными и безопасным для проживания, как и соседний (ул. Астафьева, 5), но в федеральную программу по переселению из ветхого и аварийного жилья до 2020 года они не вошли. Тем не менее, по инициативе «Терминала Астафьева» первые жители этих домов смогут переехать в новое жилье уже в начале следующего года. Среди них и семья Шарафутдиновых. В квартире на первом этаже дома они живут вчетвером. В разные инстанции семья обращалась бесчисленное количество раз, но везде следовал ответ о невозможности переселить их в комфортное жилье. Сегодня ситуация совсем иная: как никогда они близки к тому, чтобы наконец переехать из дома, в котором, как говорят старожилы, раньше располагалась конюшня.

«Нам очень хочется поскорее переехать в новую квартиру, потому что наш дом рушится, мы постоянно делаем ремонт, но ничего не помогает. Я бы очень хотел, чтобы новый год в новой квартире», - сказал Дамир Шарафутдинов.

О своей проблеме они сообщили сенатору от Приморского края Людмиле Талабаевой. Член совета Федерации РФ в ответ сообщила о том, на каком этапе находится решение их проблемы. «Я поддержала инициативу руководства «Терминала Астафьева» по переселению жителей Находки из ветхого и аварийного жилья. Эта программа будет рассчитана на 3 года – с 2017 по 2020. Как вы знаете, президент весной этого года особенно акцентировал свое внимание регионов на исполнении майских указов, где тема расселения была выделена отдельно. Поэтому, я хочу дать высокую оценку «Терминалу Астафьева» в решении этой острой социальной проблемы. Руководство предприятия включилось в выполнение этой важной государственной программы. Надеюсь, что первые семьи с маленькими детьми переселят уже в январе будущего года. Я также рассчитываю и на то, что администрация Находкинского городского округа включится в эту работу, и результатом этого станет тройственное соглашение между ней, «Терминалом Астафьева» и общественной организацией «Народная экспертиза», – сказала сенатор Талабаева.

Исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева» Александр Ганин сообщил, что в настоящее время уже ведутся переговоры с жильцами и риелторами. «Понимая всю социальную ответственность, которая лежит на нашей компании, мы еще весной этого года встретились с жильцами, поговорили с ними и поняли, что здесь нужна системная работа. Мы организовали экспертизу проблемных домов, которая признала их аварийными. В этом деле нам помогла администрация городского округа, которая оперативно включила эти дома в соответствующий список. Особо отмечу, что прежде всего мы будем обращать внимание на семьи, в которых живут маленькие дети, инвалиды, ветераны войны и труда».

Программа, принятая «Терминалом Астафьева», рассчитана на период до 2020 года. Ее итогом должно стать качественное улучшение жилищных условий для находкинских семей, живущих в микрорайоне Астафьева. В противном случае, если жители смогли бы попасть в муниципальную программу по переселению, то их переезд был бы намечен в период с 2020 по 2025 годы. Всего же в Находке в очереди на переселение значатся около 1500 человек.

В день открытия приемной «Народной экспертизы» на приеме Людмилы Талабаевой руководитель общественной организации Владимир Михаленков подписал два принципиальных соглашения о намерениях - с руководителем городской организации «Дети войны» и с Ритой Подкорытовой, которая возглавляет муниципальное учреждение «Физкультура и здоровье». Так, уже в следующем году под эгидой общественного движения «Народная Экспертиза» планирует реализовать ряд мероприятий, направленный на повышение доступности спорта и улучшения спортивной инфраструктуры во дворах г. Находке.

Газета "Золотой Рог", Владивосток