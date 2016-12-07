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Выборы главы Спасского района прошли по новой системе
Новым главой Спасского района Приморского края стал Алексей САЛУТЕНКОВ. Как сообщили в департаменте внутренней политики, за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов Спасской районной думы, пишет Деловая газе6та "Золотой Рог".
Новый руководитель муниципалитета до избрания занимал должность начальника управления муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа. Окончил Дальневосточный политехнический институт по специальности «инженер-теплоэнергетик».
С 1983 по 1997 годы работал директором предприятия объединенных котельных и тепловых сетей Артема. С 1997 по 2000 годы - техническим директором в коммерческих структурах. С 2000 по 2008 годы - возглавлял артемовский филиал «Примтеплоэнерго». С 2008 года и по настоящее время занимал должность заместителя главы - начальника управления муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа.
Как отметили в департаменте, выборы главы Спасского района проходили по новой системе, утвержденной депутатами Законодательного Собрания Приморья в прошлом году.
«Для того, чтобы к таким ответственным должностям приходили действительно квалифицированные люди, кандидаты проходят жесткий отбор в два этапа. Первый - проверка документов и собеседование с экспертной комиссией, второй - голосование депутатского корпуса», - пояснили в ведомстве.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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