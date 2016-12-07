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Крайизбирком Приморья не поменяет свой формат
Формирование нового состава краевой избирательной комиссии завершилось в Приморье. Сенсаций в процессе обновления крайизбиркома не произошло: предпочтение было отдано кандидатам с опытом работы в прежнем составе ИК ПК, а также политтехнологам, набившим руку в предвыборных баталиях последних лет, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В последних числах ноября губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ подписал распоряжение о назначении семерых человек в новый состав ИК Приморского края. В число так называемых «защищенных» кандидатур, включаемых в ИК ПК в обязательном порядке, вошли нынешний председатель комиссии Татьяна ГЛАДКИХ (рекомендована ЦИК РФ) и экс-депутат Законодательного Собрания Павел АШИХМИН (рекомендован парламентской партией - КПРФ).
Остальные пять мест по губернаторской квоте заняли директор департамента внутренней политики Приморья Александр ПЛОТНИКОВ, бывший вице-губернатор и сенатор Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ, члены Избиркома ПК прежнего состава Наталья КАМАЕВА и Светлана МЕХ, а также политтехнолог Давыд ГУБАРЬ. При этом Заболотную, Камаеву и Мех рекомендовали муниципальные депутаты ряда районов Приморья, Плотников был рекомендован общественной организацией инвалидов Внутренних войск МВД, а Губарь оказался выдвиженцем общественного движения «Матери России». Любопытно, что представленные «Матерями» кандидатуры неизменно получают поддержку в высоких кабинетах: достаточно вспомнить, что в начале 2016 года при формировании нового состава горизбиркома Владивостока выдвинутая «Матерями России» кандидатура была рекомендована ИК ПК для обязательного включения в муниципальную комиссию. Но главное - приморское отделение этой общественной организации возглавляет Татьяна Заболотная, которая также стала одним из новых членов ИК ПК.
Напомним, что 23 ноября «свою» половину членов крайизбиркома выбрали депутаты Законодательного Собрания, отдавшие приоритет кандидатам с опытом работы в ИК ПК. С учетом назначенцев губернатора в новый состав главной в крае избирательной комиссии войдут восемь из 14 членов прежней комиссии с правом решающего голоса.
Тренд на кадровую стабильность поддерживает и Центризбирком РФ: 30 ноября он официально рекомендовал кандидатуру действующего председателя ИК ПК Татьяны Гладких для переизбрания на эту должность. Ожидается, что первое организационное заседание нового крайизбиркома должно состояться в конце декабря или начале января: полномочия нынешнего состава комиссии истекут лишь после официального завершения избирательной кампании по выборам в Госдуму - сдачи финансовых отчетов партиями.
Среди ближайших избирательных кампаний, которые будет проводить новый состав краевой Избирательной комиссии, - выборы президента РФ в 2018 году и выборы губернатора Приморья в 2019 году. Кроме того, комиссии предстоит мониторить ход выборов муниципальных депутатов во Владивостоке и других крупных городах Приморья - данные избирательные кампании намечены на 2017 год.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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