У Дальнегорска появится генплан развития

Группа специалистов ООО «Приморгражданпроект» под руководством Сергея КОВАЛЕВА представила рабочие материалы генерального плана Дальнегорского городского округа, окончание разработки которого планируется на февраль 2011 года.

Он разрабатывается в рамках стратегии развития Приморского края. Принципиальным отличием от краевого проекта является размещение транспортного коридора для прокладки железной дороги и трубопровода в Дальнегорск. Разработчики предложили перенести эти объекты от действующей автомобильной дороги Дальнегорск - Кавалерово и из черты города в долину реки Зеркальная в район села Рудная Пристань. Это позволит сохранить сложившуюся застройку Дальнегорска и избавит город от выделения значительных площадей под полосу отчуждения. В самом Дальнегорске выделяются зоны под промышленную и жилую застройку.

Дальнегорский округ - одна из пяти объявленных в Приморье территорий расселения. В связи с этим проектом генерального плана выделены территории для застройки в районе сел Сержантово, Лидовка, Каменка. Запланировано даже строительство нового населенного пункта в районе реки Кривая, на месте бывшего эстонского поселения. Село Рудная Пристань разработчикам плана видится как место для размещения крупного перегрузочного терминала, где должны сойтись железнодорожные и морские пути. В целом округ представляется разработчикам как место, где могут жить и трудиться до 100 тыс. человек.

Конечно, прокладка железной дороги, строительство нового порта, закладка поселения - это лишь перспективы, реализация которых возможна при удачном стечении обстоятельств в экономике. Однако потенциал округа говорит о том, что возможности для такого развития имеются.

Несмотря на то, что разработка генплана еще не завершена, проект занял второе место на краевом конкурсе проектов генеральных планов и получил бронзовую медаль на дальневосточном конкурсе. Вскоре он будет вынесен на публичные слушания.