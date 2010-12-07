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Неудача со второй попытки
Хозуправление Находки оставили без новогодних подарков. Второй раз МУ «Хозяйственное управление» администрации Находкинского округа остается без новеньких джипов марки TOYOTA LAND CRUISER. Прошедший накануне аукцион, как и его предшественник, признан несостоявшимся из-за участия всего лишь одной компании. Впервые о необходимости покупки автомобилей данной марки задумались еще в апреле этого года. Но тогда аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия допущенных к аукциону участников.
Вообще-то это была не вторая попытка, а третья. В первый раз желающих участвовать в аукционе вообще не нашлось. Видимо, не судьба покататься на свежем, не старше 2010 года выпуска, «леворуком» LAND CRUISER. Или все-таки судьба?
Какой-то интересный полтергейст выходит. По протоколу комиссии аукцион от 8 ноября 2010 года признан несостоявшимся, а в реестре государственных контрактов за номером 653 числится контракт на поставку двух TOYOTA LAND CRUISER PRADO общей стоимостью 4 590 000,00 рублей, который заключен как раз по итогам «несостоявшегося» аукциона. Как же так?
И зачем немалому автопарку хозуправления нужна еще парочка дорогостоящих автомобилей, которые по стоимости равны двум столь актуальным сейчас пескоструйкам? А два купленных осенью школьных автобуса стоят столько же, как одна такая «игрушка» на колесах.
Вкусу заказчика нужно отдать должное: автомобиль должен быть не старше 2010 года, без пробега, кожаный салон, ксеноновые фары, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, подогрев передних сидений, сool Box в подлокотнике, цветной многофункциональный дисплей 4.2 дюйма; камера заднего вида; коммуникационная система Bluetooth с голосовой системой управления; CD ченжер; аудиосистема с 9 динамиками, радиоприемником, CD/MP3/WMA и так далее.
Неплохой новогодний подарок, но вот по карману ли он бюджету округа? Для сравнения: от продажи 71 объекта муниципального имущества в 2011 году округ планирует получить в бюджет 5 млн рублей. И, стало быть, все их потратить на покупку двух этих автомобилей!
Заметим, ремонт и техобслуживание уже имеющегося автопарка в 31 автомобиль с учетом запчастей обходятся городскому бюджету в 33 млн рублей. Во всяком случае, так гласят условия аукциона, намеченного на 28 декабря. Самым популярным автомобилем у хозуправления на сегодня является как раз TOYOTA LAND CRUISER, коих в муниципальном гараже разместилось 12 штук от 1996 до 2010 года выпуска.
К слову, смущает правовой статус муниципального учреждения, коим является хозуправление. По изменениям в ряде нормативных актов РФ, которые закреплены в «революционном» ФЗ-83, с 1 января 2011 по 1 июля 2012 года пройдет реформа бюджетной системы. Все государственные и муниципальные учреждения будут делиться на три типа: автономные, бюджетные и казенные. В зависимости от типа учреждения и будут определяться их права, в том числе и на распоряжение имуществом. В Находкинском округе до сих пор нет местного нормативного акта, который бы разделил имеющиеся муниципальные учреждения на типы. В хозуправлении торопятся купить автомобили до 1 января именно поэтому?
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