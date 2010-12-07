Партия власти отметила день рождения и наградила медиков

Приморское отделение «Единой России» встретило праздник без лидера. Секретарь президиума политсовета регионального отделения Игорь КОРОЛЕВ оказался на больничной койке на стационарном лечении. Так что поздравления принимал и раздавал его заместитель Леонид ПРЕМИНГЕР.

- Я не скажу, что у нас взрослая партия, но и из детского возраста она уже вышла, - отметил Леонид Премингер на праздновании дня рождения партии во владивостокском Доме культуры железнодорожников. - В наших рядах уже почти 50 тыс. человек - в основном педагоги и чиновники.

В наступающем 2011 году «Единая Россия» планирует сконцентрировать свои усилия на социальной сфере. В соответствии с посланием президента на первом месте - дети. Партия приступила к разработке соответствующей программы. Второе направление - детские сады. На третьем - развитие спорта. В рамках празднования дня рождения партии единороссы наградили победителей смотра лечебно-профилактических и аптечных учреждений Приморья. Конкурс прошел под лозунгом «Здоровье ветеранов - в надежных руках».