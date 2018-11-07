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В Приморье "Единая Россия" вошла в одну реку дважды
Приморское отделение «Единой России», которое официально в повторных выборах губернатора участия не принимает, минувшую субботу посвятило ротации своих руководящих органов. Ключевыми вопросами 35-й конференции реготделения «ЕР» стали избрание нового секретаря регионального политсовета и переизбрание его членов.
В работе конференции приняли участие более 200 делегатов. Одним из главных решений, принятых по итогам тайного голосования, стало избрание на должность секретаря приморского отделения «Единой России» представителя Приморья в Совете Федерации Людмилы ТАЛАБАЕВОЙ. Напомним, что она уже руководила приморскими единороссами в период с 2012 по 2016 год, и в сегодняшней непростой политической ситуации организаторские навыки Талабаевой оказались вновь востребованными. Кроме того, по итогам конференции на девять человек обновился политсовет регионального отделения – наиболее заметными «новичками» в нем стали новый секретарь местного политсовета в Хасанском районе Вероника ИЛЬИНА и экс-глава района Сергей ОВЧИННИКОВ.
В числе главных задач приморских единороссов «старый новый» секретарь обозначила поддержку Олега КОЖЕМЯКО на выборах губернатора (своего кандидата «ЕР» при этом не выдвигает), а также подготовку к муниципальным выборам 2019 года, когда предстоит избрать новые созывы депутатов в Уссурийске, Дальнереченске и Октябрьском районе. Помимо этого, Талабаева посоветовала однопартийцам уделить больше внимания формированию «кадрового резерва» и информированию о проектах «ЕР» по улучшению качества жизни приморцев.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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