Василий Усольцев покинул пост в администрации Приморья

Первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев уволен по собственному желанию. Соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности губернатора края Андрей Тарасенко, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте государственной гражданской службы и кадров Приморского края, пока исполнять обязанности первого заместителя главы региона в рамках перераспределения полномочий будет вице-губернатор Алексей Сухов.

Отметим, Василий Усольцев курировал в администрации Приморского края вопросы транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, гражданской защиты. Ранее в зону его ответственности долгое время входили также вопросы экономики и развития предпринимательства, земельных и имущественных отношений.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.