Мэр Пушкарев решил уйти непобежденным

Федеральному центру удалось разыграть в Приморье «нулевой вариант», почти одновременно сменив руководство края и его административного центра. Находящийся в московском СИЗО «Матросская тишина» Игорь ПУШКАРЕВ ушел в отставку с поста мэра - за 10 месяцев до официального истечения полномочий и до начала судебного процесса, который мог лишить его статуса градоначальника. На этом фоне продолжается деэскалация конфликта между краевой и городской администрациями.

События последних дней воспринимаются как часть некоего пакета договоренностей с участием новой краевой власти, команды Игоря Пушкарева и, безусловно, федерального центра. Ведь заявление об уходе с поста мэра было написано спустя два дня после перехода Константина МЕЖОНОВА в краевую администрацию и назначения на пост и.о. главы Владивостока правой руки Пушкарева Алексея ЛИТВИНОВА. И ровно в тот же день, когда профильный департамент АПК отменил свой же приказ об отзыве лицензии у одного из главных активов семьи экс-мэра - Владивостокского бутощебеночного завода. Не слишком ли много совпадений?

Неизбежное - неизбежно

В обращении, опубликованном в соцсетях, теперь уже бывший мэр Владивостока сообщил, что самостоятельно принял решение о досрочном сложении полномочий. «Я прекрасно понимаю, что город без личного участия руководителя не может работать и двигаться вперед нужными темпами. Поэтому считаю, что на данный момент - это решение будет правильным, не только для меня, но и для города и его жителей», - написал Пушкарев.

Теперь уже экс-мэр добавил, что уходить с должности ему гораздо легче, зная, что у Приморья появился «грамотный и ответственный руководитель», который сохранил преемственность в администрации Владивостока. Напомним, что еще месяц назад врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО на встрече с журналистами высказал мнение о том, что Игорь Пушкарев мог бы уйти в отставку по собственному желанию, не дожидаясь решения суда. «Нельзя оставлять город без хозяина. По-мужски это было бы правильно», - подчеркнул глава региона.

Досрочное прекращение полномочий Игоря Пушкарева вводит в действие ряд положений Устава Владивостока, касающихся порядка избрания главы города и его отрешения от должности. Поправки были приняты в ходе последней реформы местного самоуправления в 2014-2015 годах, предусматривающей отмену прямых выборов глав местных администраций и переход к их избранию по конкурсу. Для старта процедуры смены власти необходимо, чтобы Дума Владивостока приняла решения о назначении конкурса на должность главы и о начале формирования конкурсной комиссии по отбору кандидатов на эту должность. На принятие решения о формировании комиссии депутатам отводится пять календарных дней с момента отставки предыдущего мэра, а непосредственно объявление конкурса должно состояться в течение 25 дней - то есть до конца ноября.

Суд грядет

Комментируя в социальных сетях свое решение о добровольной отставке, Игорь Пушкарев сообщил, что хочет изменить традицию, когда каждый мэр Владивостока покидает пост из-за решения суда. Возможно, что его заявление о добровольном уходе повлияет на решение Верховного суда РФ, который уже завтра, 8 ноября, должен принять решение о территориальной подсудности дела Пушкаревых-Лушникова. Ранее Генеральная прокуратура РФ выступила с ходатайством о рассмотрении данного дела в Тверском районном суде Москвы. «В ходе следствия установлено, что Пушкарев И.С. обладает широким кругом знакомств среди должностных лиц государственной власти и управления Приморского края, правоохранительных, надзирающих органов, а также представителей судейского сообщества», - говорится в ходатайстве, которое подписал заместитель Генпрокурора РФ Виктор ГРИНЬ. По версии надзорного органа, наличие связей Пушкарева с приморскими силовиками подтверждается тем, что в 2015 году правоохранительными органами дважды выносилось решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Пушкарева по инкриминируемым ему сейчас фактам. Еще одним аргументом стало проживание в московском регионе ряда свидетелей по уголовному делу, а также регистрация там фирм, «использованных обвиняемыми в преступных целях».

Напомним, что Игорь Пушкарев и экс-глава МУПа Андрей ЛУШНИКОВ были этапированы из столицы Приморья в Москву на следующий день после задержания, 2 июня 2016 года, а арестованный в конце июня брат мэра, Андрей Пушкарев, был помещен под домашний арест там же, в Москве. Позднее срок содержания всех троих фигурантов дела неоднократно продлевался, последний раз - до 30 ноября 2017 года. Но поскольку подозреваемые полностью ознакомились с материалами дела уже к середине октября, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение. В окончательной редакции обвинений присутствуют особо тяжкие статьи УК, предусматривающие длительные сроки заключения, крупные штрафы и ограничение активного избирательного права в течение 15 лет после погашения судимости.

Бизнесу Пушкаревых дали шанс?

Как уже говорилось выше, 1 ноября директор департамента природных ресурсов Приморского края Александр КОРШЕНКО отменил собственный приказ №19 от 1 февраля 2016 года, приостанавливающий лицензию предприятия на право пользования недрами. Как следует из текста приказа, данное решение принято «в связи с устранением нарушений условий лицензии».

Ранее приказ №19 стал предметом судебного разбирательства между ОАО «ВБЩЗ» и краевым департаментом. Вскоре после подачи иска об отмене приказа завод добился введения в качестве обеспечительной меры приостановки действия документа. Однако 4 октября Пятый арбитражный апелляционный суд принял решение, оставляющее в силе данный приказ и отменяющее обеспечительную меру - это в перспективе грозило поставить под угрозу работу ВБЩЗ в целом.

Добавим, что в конце октября -начале ноября получило развитие другое арбитражное дело, непосредственно касающееся бизнеса семьи арестованного градоначальника и лично Игоря Пушкарева. Администрация Владивостока подала апелляционную жалобу на сентябрьское решение Арбитражного суда Приморского края, признавшего доказанным наличие антиконкурентного сговора при закупке инертных материалов для нужд МУП «Дороги Владивостока». Однако на минувшей неделе Пятый ААС оставил эту жалобу без движения до 20 ноября в связи с предоставлением неполного пакета документов.

Александр САЛКОВ.