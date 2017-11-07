Стало известно, кто может претендовать на освободившееся кресло мэра Владивостока

Последние перестановки в краевой и городской администрациях наводят на интересные мысли

На прошедших выходных стало известно, что первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев, работавший в администрации крае с 2014 года, написал заявление на увольнение по собственному желанию, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как известно, у нового главы региона Андрея Тарасенко не было, по крайней мере, публично озвученных претензий к первому вице-губернатору. Более того, многим казалось, что Усольцев останется в команде краевых управленцев. Так что же могло стать причиной неожиданной отставки?

Если исключить некие «личные мотивы», которые, правда, мало кто воспринимает всерьез, то интересной выглядит такая версия. Некоторые наблюдатели заявили в частных разговорах с корреспондентом деловой газеты «Золотой Рог», что кандидатура Усольцева вполне может быть выдвинута на предстоящих выборах нового градоначальника Владивостока. Дескать, именно по этой причине Усольцев столь неожиданно ушел. Точно так же неожиданно оказался на посту вице-губернатора и.о. главы города Константин Межонов, который, вроде как, таким образом освободил место для будущего мэра. Впрочем, это лишь одна из версий. «Золотой Рог» следит за развитием событий.

Напомним, что на прошедшей неделе действующий глава города Игорь Пушкарев написал заявление об отставке по собственному желанию. Таким образом, теперь ничто не мешает начать процедуру избрания нового главы Владивостока.