Предвыборная регистрация в Законодательное собрание Приморья не обошлась без «сюрпризов»

Большой сюрприз самовыдвиженцам преподнесла регистрация кандидатов в депутаты Законодательного собрания Приморского края (ЗС ПК), завершившаяся на прошлой неделе.

Сильные, опытные претенденты не смогли зарегистрироваться, тогда, как новички успешно прошли процедуру. Избирательные комиссии целенаправленно отсеяли самых авторитетных самовыдвиженцев, чтобы они не мешали партийным кандидатам, утверждают эксперты. Из общего списка 130 самовыдвиженцев в список «непроходных» попали около 30, причем как ярые оппозиционеры, так и единороссы.

Например, проблемы возникли у видного члена «Единой России», депутата Госдумы Руслана КОНДРАТОВА. Хотя его команда собрала 3,5 тыс. подписей, из которых после тщательной проверки отобрали 700 самых надежных.

- Руслана Кондратова «задробили» потому что он стоит за скандальными разоблачениями праймериз единороссов, которые председателю правительства Владимиру ПУТИНУ, во время его визита во Владивосток, озвучили Георгий МАРТЫНОВ и Людмила ТАЛАБАЕВА, - пояснил «ЗР» на условиях анонимности эксперт.

К слову, обоих возмутителей спокойствия федеральное руководство «Единой России», по слухам, по настоянию самого Владимира Путина включила в партийный список кандидатов. В результате выпали двое других претендентов, включенных Приморским региональным отделением – бывший ректор ДВГТУ Анвир ФАТКУЛЛИН и депутат Законодательного собрания Приморского края Леонида ПРЕМИНГЕР. Первый смирился. А вот второй решил идти самовыдвиженцем. Но и его подписи вначале забраковали. Впрочем, позже, практически в последний момент Леонид Премингер прошел регистрацию.

- Конечно же, кандидатура Леонида Премингера стоявшего у истоков Первомайского отделения «Единой России» и всегда твердо следовавшего курсом партии, губернатору значительно желательнее, чем фигура бунтаря Георгия Мартынова, идущего по тому же округу, - пояснил «ЗР» причину регистрации эксперт.

За бортом остался депутат ЗС ПК Сергей СИДОРЕНКО, который, по мнению эксперта, не прошел из-за того, что публично отказался баллотироваться по списку «Единой России».

Экс-глава администрации Хасанского района, председатель совета директоров ЗАО «ДВСК» Виктор КРИВУЛИН сдал 750 подписей. Абсолютно все листы признаны недействительными.

- Неправильно оформлены подписные листы. В них неверно указана прописка выдвиженца. Это главное. Хотя много других претензий, - пояснил «ЗР» член Приморской краевой избирательной комиссии.

Виктор Кривулин давно, с начала 2000-х годов, в конфронтации с краевой властью. Он руководил Хасанским районом, а там сейчас решающее влияние имеет заместитель председателя ЗС ПК Джамбулат ТЕКИЕВ, работающий в тесном контакте с администрацией края. А двум медведям в одной берлоге слишком тесно, поясняет эксперт.

Руководитель рыболовецкой компании «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ тоже был вынужден судиться с избирательной комиссией. Его сторонники собрали около 1 тыс. В избирком сдали, положенное количество – 718. Из них комиссия забраковала 143.

- Придирок было многое. Главными стали заявления членов комиссии о том, что на их взгляд где-то фамилия не разборчиво написана, где-то дата не четко видна. Есть прямые ошибки комиссии. Но они отказали даже в перепроверке. Закрыли счет и дали предписание прекратить избирательную кампанию, - рассказывает Александр Передня. – Как депутат Законодательного собрания могу сказать, что у нас каждый закон проверяется на коррупционную составляющую. Один из признаков – нечеткое формулирование требований, позволяющее субъективную трактовку норм. Такой закон признается коррупционным и отправляется на доработку.

На собственном опыте убедившись, насколько вольно избирательная комиссия может использовать избирательное законодательство, депутат пообещал после выборов добиваться более четких и однозначных трактовок избирательного законодательства, как на федеральном, так и на нашем региональном уровне. Отношение к себе он объясняет лишь собственным высоким рейтингом.

- Ни один из партийных кандидатов не способен составить мне сколь-нибудь серьезную конкуренцию. Мой рейтинг в три раза выше, чем у любого из остальных кандидатов. А в избирательной комиссии – члены политических партий. Понятно их стремление не допустить меня к выборам, - объясняет свои проблемы с регистрацией Александр Передня.

Понятно, что ярые оппозиционеры, как правило, не имеющие серьезных бюджетов, и вовсе не имели никаких шансов проскочить «сито» избирательных комиссий.

Бывший соратник Виктора Черепкова, депутат Думы Владивостока Николай МАРКОВЦЕВ тоже не прошел регистрацию.

- Эксперт вышиб у меня 15 подписей. Он утверждает, будто «дата внесения подписи поставлена третьим лицом». Ну, дрожит у пожилого человека рука, и он обвел свою цифру. Но разве это достаточное основание для признания его подписи недействительной?! - рассказывает Николай Марковцев. – Кроме эксперта еще 83 подписи забраковала избирательная комиссия.

Николай Марковцев не согласен с выводами комиссии и намерен обжаловать их в суде, хотя сколь-нибудь крепкой надежды он не питает.

- Партии все управляемые. Лишь самовыдвиженцы являются настоящей оппозицией действующей власти. Вот самовыдвиженцев и не регистрируют, - объясняет свои проблемы с регистрацией Николай Марковцев.

Подписи, собранные в поддержку Владимира ГИЛЬГЕНБЕРГА, работавшего при Викторе Черепкове вице-мэром Владивостока абсолютно все были признаны недействительными.

- Задробили даже те подписи, что я собирал лично! – возмущается Владимир Гильгенберг. – Но я знал, что так и будет. Именно по этой причине Виктор Черепков даже не пытается баллотироваться. Но я все равно подал документы, потому что этот опыт был нужен мне для книги, которую я пишу.

Список «непроходных» длинный: экс-депутат ЗС ПК Сергей ГРАЦ, Александр ФИЛЬКОВ, работавший в 1998 году и.о. главы администрации Владивостока в команде Виктора Черепкова, депутат ЗС ПК от черепковской партии «Свобода и народовластие» Галина МЕДВЕДЕВА…

По итогам регистрации кандидатов в депутаты ЗС ПК-2011 Владимир Гильгенберг сделал вывод:

- В России, к сожалению, никогда не было демократии. Были ее ростки. Но сейчас и их выпололи!