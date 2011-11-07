Октябрьские тезисы Игоря Шувалова

Первый вице-премьер продемонстрировал хорошую спортивную форму. За пять дней он провел более десятка встреч с избирателями, подтвердив, что не зря возглавляет региональный список «Единой России» на выборах в Государственную Думу. В прошлый свой приезд Игорь ШУВАЛОВ вникал в проблемы жителей северных территорий края, в этот раз проехал от Владивостока до Пограничного района и Спасска.

Приграничные зоны - на повестке дня

«Развитие приграничного сотрудничества будет поддержано правительством Российской Федерации», - заявил он, осмотрев два пункта пропуска через границу и поняв, что торговля с Китаем является основным бизнесом для многих жителей Пограничного района и их семей.

Первый вице-премьер пролил елей на жителей района: они действительно заинтересованы в «законе, обеспечивающем мобильность пересечения границы» и в «промышленных субсидиях и специальных налоговых режимах», а также в доступе в Интернет в льготном режиме, посодействовать чему Игорь Шувалов также обещал жителям района посредством технических возможностей компании «Транстелеком». Но принципиальным для жителей района может стать решение вопроса об «особого типа приграничной зоне». С идеей подумать, «какого типа приграничная зона нужна», Игорь Шувалов обратился к жителям пограничной территории. Если модель зоны будет понятна, то, по словам чиновника, «правительство будет готово реализовать международные экономические проекты в Пограничном районе».

Тем более что материально недвижимая основа уже есть, если вспомнить так и не заработавший Приморский торгово-экономический комплекс (ПТЭК), что стоит на участке Пограничный - Суйфэньхэ. Его, как, и автомобильный пункт пропуска «Сосновая падь», Игорь Шувалов посетил. Кстати, вопрос об организации особых экономических зон на дальневосточных пограничных территориях поднимался на недавно прошедших Тихоокеанском и Дальневосточном экономических форумах. Словом, поддержка первого вице-премьера принята, приморцы давно морально созрели для организации бизнеса в особых экономических зонах.

Игорь Шувалов сам пересек границу и провел переговоры с председателем народного правительства провинции Хэйлунцзян, мэрами городов Суйфэньхэ и Муданцзян, обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества приграничных территорий. Он уверен, что российской стороне необходимо быть более открытой, уходя от принятого прежде понятия закрытых пограничных зон. А россиянам, живущим рядом с границей, необходимы преференции для посещения подобных международных экономических территорий.

Первый вице-премьер обещал активизировать работу в этом направлении. Возможно, активизация начнется с содействия высокопоставленного чиновника процессу урегулирования земельного вопроса. Проблема в том, что в Приморье идет процесс передачи пунктов пропуска Федеральному агентству по обустройству госграницы РФ, руководитель Дальневосточного территориального управления Росграницы Виктор ЕЛЮТИН даже показал разработанный проект реконструкции автоперехода «Сосновая падь» и обустройства прилегающей территории, но дело тормозит нерешенный земельный вопрос.

Тариф местный - заоблачный

Были для Игоря Шувалова и неприятные открытия. Его поразили высокие цены на молоко (60 рублей за литр) и на хлеб. Он посчитал такие цены неоправданно высокими и намерен с Федеральной антимонопольной службой разобраться с этим вопросом, подключиться к его решения он также попросил приморского губернатора Сергея ДАРЬКИНА.

- Необходимо вкладывать, как можно больше сил в развитие сельского хозяйства. У вас благоприятная климатическая зона, у вас даже арбузы растут, а цены на продукты питания бешеные, - удивлялся Игорь Шувалов. - Здесь огромное количество земли, и федеральной в том числе. Муниципальным властям необходимо составить списки людей, кто готов брать земельные участки и строить там индивидуальное жилье, а также развивать сельское хозяйство, - сказал он.

Этому же Игорь Шувалов удивлялся, проехав по Уссурийску и Октябрьскому району:

- Парадокс - земли море, а все ютятся на маленьких участках. Проезжая по Уссурийску, увидел на окраине новые дома, впритык к окнам которых стоят заборы. При этом здесь миллион гектаров свободных земель. Здесь нужно гектарами давать землю и не взимать налоги за пользование земельными участками. Налогами облагать лишь дома площадью более 300 квадратных метров. Эту задачу нам с вами, Сергей Михайлович, и необходимо здесь решать, - отметил Игорь Шувалов, обращаясь к губернатору.

- Тарифы ЖКХ заморозят до 1 июля 2012 года, - заявил первый зампред правительства России Игорь Шувалов на встрече с жителями Хорольского района. - Рассматривается вопрос и о том, как и после 1 июля избежать роста тарифов на тепло.

По мнению Игоря Шувалова, газификация Приморского края даст возможность «сдержать рост тарифов, а возможно, даже снизить их». Первый вице-премьер поставил перед краевыми властями и региональной энергетической комиссией держать ситуацию под контролем.

Модернизация системы здравоохранения и возможность сохранить районные больницы - эти вопросы волновали жителей поселка Ярославка на встрече с Игорем Шуваловым.

- Все вопросы, которые вы, жители района, поднимаете на встречах, не будут оставлены без ответа. Их мы тщательно изучим и дадим прямой ответ. Не буду обещать населению то, чего не смогу выполнить, но конкретные задачи, поставленные вами: авиаперелеты, дороги, поддержка предпринимательства и социальные обязательства, мы будем исполнять, - заявил Игорь Шувалов. Но все же заметил, что все и сразу правительство сделать не сможет, и предложил ярославцам «определиться, какие вопросы являются приоритетными именно для вас».

- Если вы хотите раз в год летать в центральную часть России, то вы будете летать. Если вы хотите получать дополнительные доплаты к пенсии – это тоже возможно. Но нужно понимать, что все сразу мы не можем сделать, - сказал первый вице-премьер.

Будучи в Центре космической связи в селе Галенки, первый вице-премьер прокомментировал ситуацию с обеспечением военнослужащих жильем, которая все еще не теряет своей остроты.

- В этом году в «Снеговой пади» должны быть переданы военнослужащим 3 тысячи квартир. Сейчас заселены только чуть больше половины - 1600, на 2200 квартир документы оформляются. То есть квартиры в должном объеме приобретены или построены, что касается бумажной волокиты, связанной с тем, что поменялась система распределения жилья, теперь эта процедура осуществляется централизованно, через московский Единый расчетный центр, я об этой проблеме знаю. Мы с Министерством обороны переговорим об этом, я думаю, что этот вопрос будет решен. В любом случае всем, кому положено, жилье будет предоставлено, - сказал Игорь Шувалов.

Полеты в мечтах и наяву

Оказывается, в Приморье разрабатывается программа восстановления аэропортов местного значения. Ее цель – облегчение положения жителей отдаленных муниципальных образований, где эта инфраструктура развита недостаточно. Существенную роль сыграть в реализации этой цели могли бы военные аэродромы, что уже не используются так активно, как ранее.

Первый вице-премьер России осмотрел Восточный запасной аэродром для космоплана «Бурана» в Хорольском районе Приморского края. Сегодня взлетно-посадочная полоса заброшена и не используется.

- Нужно поговорить с Министерством обороны, выяснить, возможно ли гражданское использование этого аэродрома, например, для региональных воздушных перевозок. Если здесь один самолет в день будет приземляться и отправляться, то от этого только социальная ситуация будет стабильнее. Кстати, руководители «Аэрофлота» на следующей неделе будут проводить совещание во Владивостоке, этот вопрос мы будем стараться решить, в том числе и с ними, - сказал Игорь Шувалов.

Предложения – в программу

Предложения приморцев по социально-экономическому развитию края и улучшению комфортности жизни здесь лягут в основу программы «Развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2025 года».

- В последующем то, что мы обсуждаем с жителями края, будет непременно отражено в федеральной программе, которая должна стать поистине народной. Именно для этого я приехал в Приморский край,- сообщил Игорь Шувалов.

В частности, в ближайшие два месяца Игорь Шувалов планирует вместе с фондами «Жилищного строительства» и «Жилищного реформирования» разработать программу специально для Приморского края. В ней будут учтены социально-экономические потребности жителей региона.

Саммит АТЭС 2012 года во Владивостоке положит начало развитию Приморского края как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вопрос, а что будет дальше, не иссякнут ли внимание и поток федеральных средств в регион, волнует многих. По словам первого вице-премьера, «Владивосток и Приморский край сегодня находятся под пристальным вниманием со стороны правительства страны. Даже несмотря на кризис 2008 года финансирование программ в Приморье выполнялось в полном объеме». Таким же внимание правительства РФ к Приморскому краю будет и впредь.