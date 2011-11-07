Приморское отделение «Яблока» не будет участвовать в выборах в ЗС ПК

Приморское отделение партии «Яблоко» не примет участия в предстоящих 4 декабря выборах в Законодательное собрание края. Но они готовы оказать поддержку другим оппозиционерам – «Справедливой России» и КПРФ, лишь бы они оттянули голоса у единороссов.

«Яблоко» является одной из семи зарегистрированных российских партий. Но не входит в число четырех парламентских партий. Поэтому для участия в выборах «яблочники» должны собирать подписи в свою поддержку. Приморское региональное отделение «Яблока» не сумело справиться с этой задачей, собрав лишь 7 тыс. подписей в свою поддержку вместо 15 тыс. положенных по закону.

- Очень много времени заняли организационные вопросы с открытием счета, переводом денег и оплатой печати подписных листов. На сам сбор подписей времени оказалось слишком мало, - пояснил «ЗР» лидер регионального отделения «Яблока» Владимир НИКИФОРОВ. – В сельской местности оказалось легче собирать подписи. В деревнях люди легче откликаются. А вот горожане ставили свои подписи неохотно. Люди говорят, что ненавидят «Единую Россию», но при этом на выборы не хотят идти, потому что «все равно ничего не изменится». Кроме того, многих пугает то, что в подписных листах нужно указывать паспортные данные. Видимо, боятся репрессий со стороны начальства.

Можно отметить, что приморское «Яблоко» собирало подписи и планировало вести избирательную кампанию на чистом энтузиазме, без какой-либо финансовой поддержки. В свой избирательный Фонд они положили всего 8 тыс. рублей. Из них 7 тыс. рублей ушли на печать подписных листов.

- У нас в списках не было ни одного предпринимателя. Я против привлечения финансовых мешков к выборам. Ведь в таком случае придется принципами, - пояснил Владимир Никифоров. – Мы ни в чей карман не залезали и в долг не брали!

Приморские «яблочники» теперь на выборах будут лишь помогать федеральному списку своей партии набрать наибольшее количество голосов в Приморье, да готовы оказать содействие другим оппозиционерам, таким как «Справедливая Россия» и КПРФ.

- Лишь бы оттянуть голоса у «Единой России», - сообщил Владимир Никифоров.

В выборах депутатов Законодательного собрания Приморского края 4 декабря смогут принять четыре партии: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». В списках выдвиженцев 319 человек, из них по пропорциональной системе будут избираться 187. По одномандатным округам подали заявление о намерении баллотироваться 132 выдвиженца, однако двое уже отказались от своих планов.

Теперь, после окончания срока подачи документов, окружные комиссии проводят проверку по всем выдвиженцам. Закон отводит на нее 10 дней, то есть она должна завершиться до 2 ноября, после чего будет известен список официальных кандидатов в депутаты Законодательного собрания Приморского края.