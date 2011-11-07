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Приморской журналистке Ладе Глыбиной отказали в регистрации кандидатом в депутаты
Известная приморская журналистка Лада ГЛЫБИНА одной из первых среди претендентов получила уведомление об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного собрания Приморского края.
- Мне позвонили из Чугуевского теризбиркома 27 октября и сообщили, что у них сегодня было заседание комиссии, которая вынесла сногсшибательный вердикт. У меня, оказывается, паспорт фальшивый! Но я по этому паспорту с 2005 года худо-бедно живу!!! И до сих пор он ни у кого не вызывал сомнений. Например, месяц назад я по нему получила загранпаспорт, - сообщила «ЗР» Лада Глыбина. – Надо было пойти на выборы, дабы выяснить, что я никто и звать меня – никак!
Лада Глыбина не намерена сдаваться. Уже на следующий день после звонка из Чугуевского теризбиркома, 28 октября, она намерена обратиться в крайизбирком и в суд.
- В общем, начинаю жизнь нормального российского кандидата оппозиционной партии. А кто сказал, что будет легко?! – смеется Лада Глыбина.
Напомним, Ладу Глыбину выдвинула партия «Справедливая Россия» по 20 одномандатному округу, то есть по Дальнегорску после того, как ранее планировавшийся претендент отказался баллотироваться из-за давления со стороны высокопоставленного чиновника администрации Приморского края. Журналистка развила настолько бурную деятельность на своем округе, что сумела за короткий срок привлечь немало сторонников, в очередной раз доказав своим соперникам, что красота – страшная сила.
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