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Павел Сахно: Впервые мы сократили дефицит бюджета Приморья на 1,9 млрд рублей
Итоги внеочередной сессии Законодательного Собрания Приморья комментирует депутат комитета по экономической политике и собственности Павел САХНО.
- Поправки в бюджет Приморья 2011 года принимались с учетом поступивших в край из федерального центра 1,33 млрд рублей и увеличения собственных доходов на 105 млн рублей. Перераспределены они были так, что социальная составляющая бюджета пополнилась, - считает депутат. - Выделено 80 млн рублей на лекарственное обеспечение льготников, 190 млн - на субвенции ЖКХ отдельным категориям граждан, 137 млн рублей - на капитальный ремонт многоквартирных домов.
Владивосток, особенно центральные районы города – лицо столицы саммита АТЭС. Наша задача – гарантировать развитие инфраструктуры, ремонт дорог, фасадов домов, чтобы жители были уверены, что после саммита жизнь не заканчивается. Время популизма прошло, нужно реально смотреть на вещи. Мы на внеочередной сессии впервые за 2011 год сократили дефицит бюджета 2011 года на 1,9 млрд рублей, до этого дефицит только рос. Мы гармонизировали параметры и выделили средства на индексацию зарплаты краевых бюджетников с 1 октября нынешнего года. Также перераспределили средства в размере 1,4 млрд рублей с текущего года на 2012-й, по просьбе департамента дорожного строительства, здесь учли здравый смысл, что они не успевают освоить средства до наступления минусовых температур.
Важным считаю то, что поменялась психология бюджетирования, она стала более реальной. Так, 617 млн рублей поступило на пополнение программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья», на содержание объектов дорожного хозяйства, причем не входящие в список саммита АТЭС-2012.
Приморский край наращивает собственность по недвижимости, за счет бюджетных средств строятся две гостиницы международного уровня в центре Владивостока, что позволит «поднять» такую отрасль, как въездной туризм, на нашей территории.
Записала Наталья СМИРНОВА.
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