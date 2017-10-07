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Вице-губернатор Илья Ковалев: "Я планирую вернуться в Приморье"
Вице-губернатор региона так и не вышел из отпуска…
"Старожил" команды Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, с 2015 года занимавший пост вице-губернатора Илья КОВАЛЕВ не будет работать в администрации Андрея ТАРАСЕНКО, но намерен вернуться в Приморье. Об этом Ковалев сообщил корреспонденты "Золотого Рога" в ответе на письмо, отправленное по электронной почте.
"Новый Губернатор не стал продлевать контракты сразу с несколькими вице, в том числе и со мной. Обычная процедура смены команды", - прокомментировал ситуацию Илья Ковалев.
Вместе с тем, он добавил, что планирует вернуться и продолжить работать в Приморье, не уточнив при этом срок возвращения.
Ранее источник в администрации Приморья сообщил "Золотому Рогу", что отпуск, который Илья Ковалев взял еще в августе и затем продлял, должен был закончиться в пятницу, 6 октября. По стечению обстоятельств, к этому моменту в регионе уже сменился губернатор, что предполагает ротацию вице-губернаторского корпуса.
Напомним, Илья Ковалев пришел в администрацию Приморья летом 2012 года, став общественным советником экс-губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. Осенью 2015 года Ковалев был назначен вице-губернатором Приморского края, в сферу ответственности которого вошли вопросы образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, записи актов гражданского состояния, культуры и молодежной политики. В августе ряд СМИ распространил информацию о проведенном в рабочем кабинете Ковалева обыске, но к тому времени чиновник уже находился в отпуске за пределами России.
Фото РИА PrimaMedia.
Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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