Штурмовые ночи Спасска становятся всё жарче

В судебные разбирательства по итогам выборов в Спасском районе включились новые участники

Скандал с выборами в думу Спасского района Приморья, о котором уже не раз сообщала деловая газета «Золотой Рог», выходит на новый уровень. В районном суде растет количество исков о признании официальных итогов голосования недействительными - как в целом по Спасскому району, так и по отдельным участкам. В желании пересмотреть результат едины представители парламентских партий, а непарламентские уже направили своих представителей в край для отстаивания в суде выгодных для себя итогов…

Напомним, что первой оспаривать итоги муниципальных выборов через суд стала ЛДПР, которая 13 сентября серьезно не дотянула до проходного барьера. Предварительное судебное заседание по гражданскому делу о защите избирательных прав назначено на 15 октября. Две недели назад в качестве меры обеспечения по этому иску Спасский районный суд арестовал первичную документацию по выборам на ряде избирательных участков, но вскоре она таинственным образом исчезла из помещения ТИК, что повлекло за собой новые вопросы и проверки со стороны правоохранительных органов по отношению к членам территориальной и участковых избиркомов.

Кроме того, 29 сентября свой иск в Спасский районный суд также направила прокуратура Приморского края, потребовав отменить итоги голосования по восьми участкам. Наконец, отменить итоги голосования по ряду участков намерена и «Справедливая Россия», чей список также не набрал необходимых 7%.

- Мы действительно обратились в районный суд с требованием отменить итоги по ряду участков. Насколько я помню, среди них есть и те, по которым отсутствует документация, - подтвердил в телефонном разговоре с корреспондентом деловой газеты «Золотой Рог» лидер приморских эсеров Константин МЕЖОНОВ. - Я допускаю, что наши исковые требования в какой-то степени пересекаются с требованиями ЛДПР и прокуратуры - не исключено, что суд объединит их в одно производство.

По словам Межонова, «СР» также направила свои жалобы в Крайизбирком, требуя отменить итоги досрочного голосования - причем не только в Спасском районе, но и везде, где есть подозрения в том, что выборы проходили не совсем честно. Кроме того, эсеры обратились в прокуратуру Приморья с требованием проверить итоги голосования и соблюдение выборного законодательства по всем территориям, где проходили выборы.

Поддержать инициативу ЛДПР и «Справедливой России» по отмене итогов выборов в Спасском районе может и КПРФ, сообщил «Золотому Рогу» второй секретарь регионального отделения партии Павел АШИХМИН.

- Итоги голосования КПРФ, конечно, не устраивают, но мы решили не обращаться в суд с иском об их отмене, поскольку доказательной базы по поводу нарушений у нас недостаточно, - обозначил позицию Компартии Павел Ашихмин. - Однако если при рассмотрении исков ЛДПР и прокуратуры нас привлекут в качестве третьей стороны, то мы, скорее всего, поддержим их позицию по отмене итогов голосования в целом по Спасскому району. Но при условии, что представленная доказательная база подтвердит выявленные нами нарушения, в том числе в ходе досрочного голосования.

Зато, поверив в обещания администрации Кремля о конкурентных и честных выборах в 2016 году, в достигнутый в Спасском районе результат «вцепились зубами» малые партии. Так, занявшая второе место «Партия дела» направила официальные жалобы по поводу попыток отмены итогов голосования в Центризбирком РФ, а финишировавшая пятой «Родина» направила в Приморье команду юристов из центрального аппарата партии, которые будут отстаивать итоги выборов в судах.

Единственной политической силой, которая не теряет шансов при любом раскладе, остается «Российская партия пенсионеров за справедливость», которая в мае провела депутата в думу Дальнереченского района. В Спасском районе «пенсионеры» набрали более 9% голосов, что позволило им занять одно кресло.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.