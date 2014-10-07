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"РАО ЭС Востока" оценивает развитие электроэнергетики Дальнего Востока в 500-600 млрд рублей

07 Октября 2014, 19:44 | Приморье

Объем необходимых средств для развития электроэнергетики Дальнего Востока до 2025 года, заложенный в скорректированной программе развития энергетики региона, составляет 500-600 млрд рублей, сообщил генеральный директор ОАО «РАО ЭС Востока» (входит в группу «РусГидро») Сергей ТОЛСТОГУЗОВ.

Речь идет об инвестициях в рамках новой скорректированной программы развития региона, которую разработала компания.  Период программы - до 2025 года. «Это достаточно подъемная цифра», - сказал Сергей Толстогузов, пояснив, что речь идет о собственных средствах компании и акционерных деньгах - средствах бюджета через допэмиссию, госгарантии, а также о кредитных ресурсах и средствах стратегических инвесторов.

Де-факто программа развития энергетики Дальнего Востока уже существует, но она была сделана еще 2-3 года назад. «Немного изменились сценарные условия, изменились подходы. Жизнь не стоит на месте, она требует какой-то серьезной корректировки»,- отметил Сергей Толстогузов. В связи с этим компания уже провела работу по корректировке внутри группы, презентовала ее вице-премьеру Юрию ТРУТНЕВУ.

Кроме того, компания активно работает с региональными властями для включения планов развития энергетики в регионах. «У нас задача до конца года по каждому региону то, что у нас есть в программе, положить на соглашения до 2025 года в рамках развития с тем расчетом, чтобы регионы предусматривали эти мероприятия в своих программах перспективного развития энергетики, мы - в своих инвестиционных программах»,- сказал глава «РАО ЭС Востока».

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-служб
Теги: экономика  энергетика  РАО ЭС Востока  приморье 



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