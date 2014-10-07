Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Главу администрации Уссурийска определят восемь человек
В завершающий этап политической реформы вступил на минувшей неделе Уссурийск. На первом заседании новой думы депутаты не только решили организационные вопросы, но и начали конкурсную процедуру на замещение должности главы администрации. В соответствии с новыми положениями устава Уссурийского городского округа именно этот пост становится ключевым в структуре городской власти.
Пока же временно исполняющим обязанности главы администрации остается Евгений КОРЖ, де-факто осуществляющий руководство городом с конца августа. 30 сентября депутаты нового созыва переназначили его на должность врио, после чего приняли решение объявить конкурс на замещение должности сити-менеджера уже на постоянной основе. Председателем думы УГО в уже третий раз подряд стал единоросс Николай РУДЬ, однако теперь он будет одновременно являться и главой городского округа. Пост зампредседателя думы также занял представитель «Единой России», депутат от избирательного округа №13 Виктор ФРИАУФ.
Кроме того, 30 сентября принято решение о формировании конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации УГО. В нее войдут восемь человек - трое депутатов городской думы, включая ее председателя, начальник аппарата администрации УГО, а также четверо представителей, назначенных губернатором Приморья. После того, как комиссия проведет конкурс и предложит на утверждение думы кандидатуры на пост наемного главы администрации, депутаты решат этот кадровый вопрос. Контракт с сити-менеджером будет заключен на срок полномочий думы Уссурийска, то есть до сентября 2019 года.
Напомним, что аналогичная перестройка структуры власти произошла летом 2014 года в Находке. Должность сити-менеджера по итогам конкурса занял Олег КОЛЯДИН, с 2004 года являвшийся мэром портового города.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Избиратели Приморья начали открыто жаловаться на КПРФ
- "Почему я за Тарасенко? Потому что я - за Приморье!"
- Жалобы на подкуп избирателей продолжают поступать по всему Приморью
- Во втором туре выборов губернатора Приморье столкнулось с попыткой фальсификации
- Генсовет "Единой России" озадачился ситуацией в Приморье
- Приморский Трамп
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- Илдус Ярулин: Бедный Хабаровский край!
Новости раздела
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Путин предложил сделать остров Русский "правовой песочницей"
- Ветераны боевых действий Приморья: Мы верим в Андрея Тарасенко
- "Матери России": Андрей Тарасенко знает, что нужно делать
- Митинг-концерт в поддержку Андрея Тарасенко пройдет во Владивостоке
- Юрий Трутнев: Мы не будем заставлять людей жить на Дальнем Востоке
- Общественная палата Приморья: Андрей Тарасенко еще врио, но уже очень многое сделал для края
- Избиратели Приморья начали открыто жаловаться на КПРФ
- "Почему я за Тарасенко? Потому что я - за Приморье!"
- Общественный контроль Владивостока: Много людей готовы подтвердить факт подкупа избирателей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Илдус Ярулин: Бедный Хабаровский край!