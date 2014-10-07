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Главу администрации Уссурийска определят восемь человек

07 Октября 2014, 14:15 | Приморье

В завершающий этап политической реформы вступил на минувшей неделе Уссурийск. На первом заседании новой думы депутаты не только решили организационные вопросы, но и начали конкурсную процедуру на замещение должности главы администрации. В соответствии с новыми положениями устава Уссурийского городского округа именно этот пост становится ключевым в структуре городской власти.

Пока же временно исполняющим обязанности главы администрации остается Евгений КОРЖ, де-факто осуществляющий руководство городом с конца августа. 30 сентября депутаты нового созыва переназначили его на должность врио, после чего приняли решение объявить конкурс на замещение должности сити-менеджера уже на постоянной основе. Председателем думы УГО в уже третий раз подряд стал единоросс Николай РУДЬ, однако теперь он будет одновременно являться и главой городского округа. Пост зампредседателя думы также занял представитель «Единой России», депутат от избирательного округа №13 Виктор ФРИАУФ.

Кроме того, 30 сентября принято решение о формировании конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации УГО. В нее войдут восемь человек - трое депутатов городской думы, включая ее председателя, начальник аппарата администрации УГО, а также четверо представителей, назначенных губернатором Приморья. После того, как комиссия проведет конкурс и предложит на утверждение думы кандидатуры на пост наемного главы администрации, депутаты решат этот кадровый вопрос. Контракт с сити-менеджером будет заключен на срок полномочий думы Уссурийска, то есть до сентября 2019 года.

Напомним, что аналогичная перестройка структуры власти произошла летом 2014 года в Находке. Должность сити-менеджера по итогам конкурса занял Олег КОЛЯДИН, с 2004 года являвшийся мэром портового города.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: сити-менеджер  приморье  выборы  депутаты 



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