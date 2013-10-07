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Владимир Миклушевский: "В Приморье не должно быть ни одного заброшенного памятника героям"

07 Октября 2013, 14:45 | Приморье

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в субботу, 5 октября, принял участие в работе XIV съезда политической партии «Единая Россия» в Москве.  

Глава региона отметил высокую эффективность исполнения в Приморье четырёх партийных программ: «Историческая память», «Народный контроль», «России важен каждый ребёнок» и «Крепкая семья».

«Программы начали реализовываться, и уже первые шаги показывают, что население относится к ним позитивно. Ключевая программа -  «России важен каждый ребёнок». Устройство детей, у которых по разным причинам нет родителей, в семью - это очень важно, каждому из них нужна семья», - подчеркнул Владимир Миклушевский, отвечая на вопросы журналистов.

Губернатор также отметил значимость программы «Историческая память».

«Я лично принимал участие в этой программе и видел, с каким интересом молодежь участвует в восстановлении памятников героям. К 70-летию Великой Победы в Приморье не должно остаться ни одного заброшенного памятника. Более того, программа должна быть продолжена и после очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: праздники  единая россия  миклушевский  семья  памятники  партии 






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