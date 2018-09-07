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Экс-мэр призывает приморцев прийти на выборы
Игорь Пушкарёв: «Вам, конечно, может не понравится ни то, что он один всё решил за вас, ни кандидат, за которого он отдал свой голос… Но будет поздно»
Экс-мэр Владивостока разместил в соцсетях очередной пост на актуальную, как водится, тему. На этот раз он посвятил пост предстоящим выборам губернатора края и депутатов в некоторые органы представительной власти Приморья.
«Всем доброго времени суток! «Плохие власти выбираются хорошими гражданами, которые не голосуют» - Джордж Джин Нейтан.
9 сентября в Приморье пройдут выборы губернатора.
Выборы - это не просто слово, в нем заключён важный смысл - право выбрать. В жизни, когда нас лишают права выбора, нам это не нравится, мы, бывает, даже возмущены. Когда дело касается власти, как ни странно, нам дают это право, но народ, отчего то им пренебрегает, оставляя свое отношение к происходящему при себе. Порога явки сейчас нет. То есть, грубо говоря, если проголосует хотя бы один приморец, его голос зачтётся, и все будут жить так, как выбрал этот сознательный гражданин. Вам, конечно, может не понравится ни то, что он один всё решил за вас, ни кандидат, за которого он отдал свой голос… Но будет поздно.
Согласитесь, это веская причина для того, чтобы поддержать (не кандидата) человека, взгляды на жизнь которого вам близки. Проголосовать за мечты и надежды, за их исполнение, за гордость, за Приморье! Почти слоган получился, но для каждого он свой.
И не забывайте, что максимальная явка - залог честных выборов! Вперёд, Приморье! Я с вами в этот ответственный день».
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